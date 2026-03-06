''Aiuto!'': Eletta Lamborghini, dopo lo shopping extra lusso, torna in hotel e ha un grave problema, ecco quale

La cantante lo rivela nelle Storie ai suoi follower: la 31enne è in grande difficoltà

Nel corridoio della sua stanza d’albergo ci sono una miriade di buste con loghi extra lusso. Elettra Lamborghini torna in hotel dopo lo shopping. Pareva fosse tutto ok, invece ha un grave problema. “Aiuto!”, scrive nelle sue Storie ai follower. La 31enne non riesce a togliersi gli stivali che porta ai piedi.

“Raga, sto avendo un problema ‘bilaterale’, ma sono sola in hotel in questo momento: non riesco a togliermi lo stivale”, confida l’ereditiera. Poi, toccando la calzatura ad altezza caviglia, spiega che il suo piede è incastrato proprio lì. Ci riprova. La cantante non si arrende. “Niente non ce la faccio”, esclama col fiatone. Alla fine uno degli stivali si sfila. Manca l’altro, a suo dire “il più difficile”.

“Mi sta venendo la claustrofobia”, ammette Elettra col volto preoccupato. “Adesso io chiamo quello dell’hotel e lo faccio venire a togliermi lo stivale. Sono passati 5 minuti e mi sta venendo un attacco di panico. Non voglio chiamare il ragazzo dell’albergo per questa cosa… L’ho detto, ho mangiato come un boiler e ora non riesco a togliermi le scarpe”, prosegue.

Dopo uno sforzo disumano e una serie di contorsioni, Elettra riesce a sfilare pure il secondo stivale. Poi si fotografa una caviglia e scrive: “Guardate la mia caviglia, sembra un cotechino. Appena torno, mi fiondo nel mi centro estetico e clinica, sono specializzati nello sgonfiare. Non avete capito che con il calzino lo stivale non entrava. Ho mangiato talmente male la settimana di Sanremo che mi sono gonfiata di liquidi”.

L’artista conclude: “Non sono ancora salita sulla bilancia perché potrebbe prendermi un coccolone a pensare che ho buttato 3 mesi di allenamenti”.