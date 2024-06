Elisabetta Canalis sceglie le nozze della Leotta per fare il primo vero 'debutto in società' col nuovo compagno Georgian Cimpeanu: guarda

L'ex velina arriva a Vulcano, alle Eolie con il fidanzato, campione di kikboxing detto ‘Iceman’

Lei 45 anni, lui 30, ma la differenza d’età è inesistente per i due

Nessun red carpet. Niente di tutto questo. Elisabetta Canalis sceglie le nozze dell’amica Diletta Leotta per fare il primo vero 'debutto in società' col nuovo compagno Georgian Cimpeanu. Arriva a Vulcano, alle Eolie, in Sicilia, insieme al fidanzato, campione di kickboxing detto ‘Iceman’. Lei, 45 anni, è splendida. Lui, 30 anni, 15 meno di lei, pensa che la differenza d’età tra di loro sia inesistente. A Diva e Donna, intervistato recentemente, il ragazzo ha detto: “Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia. Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me”.

La Canalis è felicissima accanto al suo uomo dallo sguardo di ghiaccio, con cui condivide la passione per gli sport da combattimento: i due si allenano spessissimo insieme. Sul suo profilo Instagram pubblica foto in cui sorride al suo fianco. E’ raggiante e sensuale con l’abito acquamarina cut out che indossa.

L'ex velina arriva a Vulcano, alle Eolie con il fidanzato, campione di kikboxing detto ‘Iceman’

L’ex velina, showgirl affermata e modella, porta con grande eleganza il vestito smanicato con taglio sui fianchi e scollatura sensuale. Il vestito è firmato Alberta Ferretti ed è in seta. Incrociato, ha un nodo ad altezza della pancia, cade lungo e morbido fino ai piedi e ha un leggero strascico.

I due al white party di venerdì sera, prima delle nozze, in bianco

Georgian indossa un completo scuro con camicia bianca, senza la cravatta. I due al tramonto si lasciano immortalare romantici, dietro di loro il panorama mozzafiato. Cimpeanu vive a Milano, ma è pendolare per amore e va spesso dalla sarda, a Los Angeles. Dopo il divorzio da Brian Perri Eli è rimasta lì per far sì che la figlia, Skyler Eva, 9 anni il prossimo 29 settembre, rimanga in contatto col papà. I due hanno l’affidamento condiviso.