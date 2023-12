Elisabetta Canalis si prepara al primo Natale dopo la separazione dal marito: con la figlia al mare a Laguna Beach

La showgirl 45enne in bikini insieme a Skyler Eva, nonostante lì non faccia poi così caldo...

Georgian Cimpeanu è a Milano, dove ha una palestra in cui allena tanti famosi. Elisabetta Canalis non ha mai ufficializzato il legame col campione di kickboxing. Ufficialmente rimane single, nonostante le tanti voci di liaison. Magari è solo un amico speciale… Così la showgirl 45enne si prepara al primo Natale dopo la separazione dal marito Brian Perri con Skyler Eva. In questi giorni è con la figlia al mare a Laguna Beach, in California.

Magari l’ex velina e lo sportivo si riuniranno sotto l’Albero, chissà. Intanto Eli si diverte in compagnia della sua piccola di 8 anni. Le due visitano la casetta di Babbo Natale, ma vanno anche in spiaggia. La Canalis è in bikini. La bambina con il costume intero. Nelle foto condivise sul social posano allegre e spensierate. Tra i commenti c’è chi le scrive: “Ma come fate a stare in costume: a laguna Beach ci sono 21 gradi!”. Non fa poi cosi caldo le luogo preferito della Canalis.

“Oceano, sole, gallerie d'arte, alberi di Natale e tante bellissime luci ovunque fanno di Laguna Beach il mio posto preferito a Los Angeles”, sottolinea Elisabetta per accompagnare la galleria di immagini condivise per i fan. E’ felice. Ha scelto al momento di rimanere negli Usa, nonostante il suo matrimonio abbia fatto ‘crack’. Ha lasciato la villa con piscina che divideva con l’ex e ha traslocato in una grande appartamento con terrazza panoramica nel centro della Città degli Angeli.

L'ex velina è molto serena

Ospite a Verissimo la sarda ha detto: “L'arrivo di mia figlia è stata una cosa bellissima. Sono molto felice, mi piacerebbe passare anche del tempo in Italia, mi manca moltissimo, ma vivo negli Stati Uniti per seguire la sua crescita in maniera costante”. I gossip raccontano che abbia l’affido condiviso con Perri. Se tornasse in Italia sarebbe un problema, quindi continua a fare avanti e indietro dal Bel Paese per lavoro, ma senza trasferirsi nuovamente. Al momento è così.