L’attrice 48enne parla del rapporto con Daria Nicolodi, scomparsa il 26 novembre 2020

A La Volta Buona quando vede le immagini della donna non riesce a frenare il pianto

Asia Argento si racconta da Caterina Balivo. A La Volta Buona fa un’inaspettata confessione quando parla di Daria Nicolodi, scomparsa il 26 novembre del 2020. “Mia madre mi picchiava in modo violento”, rivela tra le lacrime.

"Mia madre mi picchiava in modo violento": la confessione in lacrime di Asia Argento in tv

La padrona di casa fa riferimento al libro dell’attrice 48enne, “Anatomia di un cuore selvaggio”, dove Asia racconta che la mamma sfogava la sua rabbia dandole le botte. Le chiede se sia vero.

L’attrice 48enne parla del rapporto con Daria Nicolodi, scomparsa il 26 novembre 2020

La Argento lo conferma. "Mi picchiava in maniera molto violenta. Ero la più forte delle mie sorelle. Le rispondevo e per questo picchiava me e non loro. E’ stata una grande vergogna che mi sono portata dentro il fatto di essere stata picchiata”, confida. E aggiunge: “Forse le ricordavo mio padre… Lei ha avuto grandi conflitti con lui fino alla morte. Ha avuto grandi risentimenti”. Parla di Dario Argento, 83 anni. Il regista e Daria sono stati una coppia tra il 1974 e il 1985.

L’artista si svela, nell’istante in cui sullo schermo appaiono le immagini che la immortalano insieme alla madre, però, non riesce a trattenere le lacrime. “Non me l’aspettavo… Mi sono accorta rivedendo queste immagini che io non ci penso mai a mia madre. Non ci posso pensare. Non la odiavo e non riesco a esprimere quanto mi manca. La chiamavo di notte. Era più facile perché entrambe eravamo ubriache. Purtroppo non ricordo cosa ci dicevamo”, dice. Anche Caterina si commuove.

A La Volta Buona quando vede le immagini della donna non riesce a frenare il pianto

Sul letto di morte della donna Asia ha scelto di confrontarsi con lei: “Le ho chiesto scusa. Ho fatto ammenda. Anch’io ho avuto tante mancanze come figlia. Rimuovendo ciò che mi ha fatto, per il quale l’ho perdonata, ho guardato alle mie azioni. Sono mancata e poi credo si sia preoccupata per me, a causa delle mie dipendenze. Si sarà sentita impotente. Le ho poi detto che la perdonavo per tutto. E’ l’unico modo per andare avanti”.

L'artista confessa anche di aver partecipato a Ballando con le Stelle solo per soldi

Asia Argento pare aver superato definitivamente il suo passato fatto di abusi e alcolismo. Ha smesso di bere da due anni e mezzo. Ora si sente più ‘leggera’. Una sopravvissuta. In passato ha anche avuto bisogno di soldi. E’ per questa ragione che ha accettato di partecipare a Ballando con le Stelle nel 2016. In televisione lo ammette senza problemi. "Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le Stelle. Voglio vedere chiunque a ballare con un vestito di paillettes il cha cha o il samba, con gente che ti critica per questo. Io non mi sentivo bene – spiega – Avevo proprio bisogno di soldi. Si fa tutto per mantenere i propri figli. Io li mantengo da sola e quindi, ad un certo punto, se sono finita a fare Ballando con le Stelle, c’era un motivo".