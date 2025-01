''Precipito in stati di ansia'': Elisabetta Canalis rientra in Italia nel bel mezzo dei devastanti incendi a Los Angeles, ma non si sente bene

L’ex velina per lavoro vola via dalla California, ammette però di avere il “cuore pesante”

“Sto bene, casa mia per ora è al sicuro e penso che lo sarà fino alla fine…”

La California brucia, tante case diventano cenere, sulle colline di Hollywood le ville dei vip sono devastate dalle fiamme, finora sono oltre 180mila le persone evacuate. La situazione è difficilissima. Elisabetta Canalis è costretta a partire per lavoro, rientra in Italia nel bel mezzo dei devastanti incendi a Los Angeles, la città dove vive con Skyler Eva, 9 anni, e il fidanzato 30enne Georgian Cimpeanu. L’ex velina 46enne, però, non si sente bene. Nelle Stories svela: “Precipito in stati d’ansia”.

Elisabetta ora è a Sassari, in Sardegna, nell’abitazione dov’è nata, accanto alla madre Bruna. E’ salita in aereo insieme a uno dei suoi cani, l’unico che ha potuto portare con sé. In un post scrive: “Sono atterrata in Italia. Vorrei essere serena ed affrontare questo viaggio come faccio sempre, ma parto con il cuore pesante. Nonostante so che mia figlia è al sicuro e che il mio compagno e i miei animali sono pronti a partire se la situazione degenerasse, l'ultimo posto dove vorrei essere adesso è in viaggio”.

“Una persona a me cara affronta domani un intervento medico e degli impegni di lavoro mi terranno qui per qualche giorno. Il mio cuore è a Los Angeles e la mia attenzione sulle news e sugli aggiornamenti di chi è lì”, aggiunge la Canalis.

“Grazie per i messaggi che sto ricevendo, sto bene, casa mia per ora è al sicuro e penso che lo sarà fino alla fine di questo inferno. Altrettanto non lo è per le persone che ho lasciato lì ma che hanno tutta la mia attenzione e tutto il mio aiuto in queste ore di incertezza”, prosegue la showgirl.

Le sue parole sul social

Eli poi confida: “Difficile spiegare il senso di confusione e di tristezza, apro e chiudo le News, ma precipito in stati di ansia quando vedo animali tratti in salvo e case di fronte alle quali guidavo fino a ieri, piene di fiamme. Un deserto di fumo e silenzio. Un paesaggio che non avrei mai pensato di vedere. Il mio cuore è con voi”.