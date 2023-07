Elisabetta Gregoraci conosce benissimo i suoi fan: ''Quando tornano a casa di notte sto in pensiero e li chiamo''

La showgirl fa una confessione totalmente inaspettata a Tv Sorrisi e Canzoni

“Sono unici, mi danno una grande energia. Sanno tutto di me e io so tutto di loro”

Elisabetta Gregoraci torna protagonista in tv, su Italia 1, con Battiti Live. A Tv Sorrisi e Canzoni la showgirl parla del programma che guida per la settima volta con Alan Palmieri e Mariasole Pollio. La 43enne si lascia anche andare a una confessione totalmente inaspettata: conosce benissimo i suoi fan. “Quando tornano a casa di notte sto in pensiero e li chiamo”, svela.

Non le pesa lavorare in estate e per tante ore. “In pista dalle 10 del mattina alle 4 di notte non è facile…ma è bellissimo”, sottolinea la calabrese. Poi sui quasi 2 milioni di ammiratori che la seguono costantemente, soprattutto sul social, dice: “I miei fan sono unici, mi danno una grande energia. Sanno tutto di me e io so tutto di loro: quando tornano a casa di notte sto in pensiero e li chiamo…”.

La Gregoraci entra in empatia con chi le vuole bene, anche se sta parlando di ‘estranei’. Il discorso va anche sul figlio Nathan Falco, 13 anni, avuto dall’ex marito Flavio Briatore. “Forse una fidanzatina c’è già. Ogni tanto sbircio il suo telefono e trovo qualche messaggio, qualche bacio…”, rivela.

Quando le si domanda se ostacolerebbe il suo ragazzo se volesse entrare nel mondo dello showbiz, Elisabetta risponde: “Lo lascerei libero. Ma lo vedo più lanciato come dj. Magari seguirà le orme del papà”.

L'ex 'vippona' ha iniziato da Bari, con lo show proseguirà a Gallipoli, poi le vacanze, rigorosamente in Italia: “Andrò a Forte dei Marmi con Nathan. Poi Sardegna o Sicilia, non so”.