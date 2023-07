''Dopo la gravidanza rimaste culotte de cheval'': Clizia Incorvaia fa la liposuzione non chirurgica

Si rivolge a un centro beauty di Siracusa. La 42enne: “Tra un mese vedremo i risultati”

La compagna di Paolo Ciavarro, madre di Nina e Gabriele, desidera essere perfetta

Clizia Incorvaia ha deciso di fare la liposizione non chirurgica. Lo annuncia sul social, stavolta su TikTok, anche se condivide il video pure su Instagram. “Dopo la gravidanza erano rimaste le culotte de chaval”, chiarisce, spiegando così il motivo per il quale ha voluto provare un trattamento tutto nuovo. Le cosiddette “culotte de chaval” sono accumuli di grasso nella zona iniziale della gamba, tra coscia e gluteo. La 42enne proprio non sopportava di vedere questo inestetismo.

“Oggi mi sono diretta a Siracusa dalla dottoressa Dora Imapgliata. Sapete che ho uno stile di vita sano, cerco di allenarmi, di mangiare bene, però con la gravidanza erano rimaste le culotte de chaval, così ho deciso di sottopormi al trattamento Clatuu, veramente pazzesco. Si tratta della criolipolisi, ossia una liposuzione non chirurgica. Attraverso l’uso del freddo si avrà una riduzione del grasso localizzato”, fa sapere ai fan. “Dopo un mese vedremo il risultato”, conclude.

Ha scelto il trattamento perché non invasivo

La Incorvaia, madre di Nina, 7 anni, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, e Gabriele, nato dall’amore con l’attuale compagno 31enne Paolo Ciavarro un anno e cinque mesi fa, ha scelto di provare questo dispositivo creato ad hoc per il congelamento e la rimozione dell’adipe. Il macchinario attraverso il congelamento non invasivo delle cellule adipose induce la lipolisi senza recare alcun danno agli altri tessuti. Il sistema rimodella le forme del corpo. Le cellule adipose cristallizzate subiscono l’apoptosi e vengono così eliminate naturalmente dal metabolismo.

Clizia è molto convinta della scelta fatta, anche perché il trattamento non è assolutamente invasivo, non richiede tempi di recupero e non causa alcun dolore.