La brasiliana 41enne presta giuramento emozionata davanti alla sua famiglia

Ci sono tutti, il marito Edoardo Stoppa, i due figli Lua Sophie e Sol Gabriel e gli altri parenti

E’ arrivata in Italia nel 2005 per seguire il suo fidanzato di allora, l’imprenditore marchigiano Giuseppe Zega. Qui è diventata un popolarissimo volto tv. A distanza di 18 anni Juliana Moreira diventa cittadina italiana. Emozionata presta giuramento davanti alla sua famiglia e si commuove. La brasiliana nata a Osasco, alle porte di San Paolo, durante la cerimonia ha gli occhi lucidi e la voce incerta: è felice.

Juliana Moreira diventa cittadina italiana e si commuove: le immagini della cerimonia

Ci sono tutti, il marito Edoardo Stoppa, i due figli Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016, e gli altri parenti. Juliana è davvero contenta. Pronuncia il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana davanti al delegato del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile a Milano. “Ora piango”, sottolinea. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”, dice subito dopo.

La brasiliana 41enne presta giuramento emozionata davanti alla sua famiglia

Poi arriva la sua firma e la foto di gruppo accanto alla bandiera tricolore. La Moreira condivide il video che racconta tutto sul suo profilo social.

Dopo la cerimonia arriva la foto di gruppo

“E da oggi anche metà italiana, senza dimenticare le mie origine brasiliane. Fatta da un mix di tanti paesi, ma ricordando in questo momento anche tutti i miei antenati che arrivavano dalla guerra in un lontano Brasile… Quando dicono extracomunitari in modo dispregiativo, io ricordo sempre questa cosa, che nel periodo della guerra per fortuna di tantissimi hanno trovato il Brasile e che per me tutto il mondo è paese. Dovremmo rispettarci di più ed essere meno pregiudizio con il prossimo… Grazie Italia per avermi accolta”, scrive entusiasta Juliana.