Elisabetta Gregoraci festeggia i 73 anni dell'ex marito Flavio Briatore con un pranzo in famiglia: foto

La showgirl 43enne raggiante insieme all’imprenditore e al loro figlio 13enne Nathan Falco

Per l’ex manager di Formula 1 arriva una torta fantastica al Palais de la Plage a Monte Carlo

Elisabetta Gregoraci sorride in un giorno che considera molto speciale. La showgirl 43enne festeggia i 73 anni dell’ex marito Flavio Briatore. Insieme a lui, al loro figlio 13enne Nathan Falco e altri pochi amici si gode un pranzo in famiglia al Palais de la Plage a Monte Carlo. Poi arriva lo scatto che immortala tutti e tre insieme.

Elisabetta, fidanzata con Giulio Fratini, conserva con Briatore un rapporto unico: i due rimangono legati. Sposati dal 2008 al 2017, non si sono mai detti definitivamente addio, soprattutto per il bene del loro ragazzo. Elisabetta in passato al Corriere della Sera sul loro rapporto ha detto: “In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente si discute. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto”. Lei nelle occasioni importanti c’è sempre per Flavio ed è lo stesso per lui.

Elisabetta fa gli auguri a Briatore: per lui arriva una torta fantastica a più piani portata da due camerieri. E’ un dolce che lo celebra pienamente. Ogni piano della torta è dedicato a un locale di Flavio, quelli di proprietà e quelli in cui ha una partecipazione: il Billionaire, Crazy Pizza, Cipriani, il Twiga e Cova. Tutti cantano: “Tanti auguri a te”. Poi parte l’applauso.

Briatore sul social condivide lo scatto con l’ex moglie e il figlio e scrive: “Grazie a tutti per i numerosissimi auguri di buon compleanno che ho ricevuto”. La foto piace tanto ai fan. In molti commentano: “Congratulazioni siete stati e sarete sempre una bella famiglia”.