Il conduttore 61enne e la moglie 49enne replicano alle voci assordanti di addio annunciato

Il gossip sulla separazione in poche ore fa il giro del web, i due ribattono sarcastici insieme

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, immersi in una calda piscina ai tropici, quando il sole in quel luogo incantevole, dove si stanno godendo una meravigliosa vacanza insieme ad alcuni amici, è già tramontato, commentano a caldo il pettegolezzo sula fine del loro matrimonio. Il gossip sull’addio della coppia, dopo 25 anni, lanciato da Dagospia, in poche ore fa il giro del web: sui social tutti commentano la notizia, data per certa. I due, però, replicano, con ironia e sarcasmo, alle voci assordanti sulla rottura. “Fatevi i caz*i vostri”, tuona il conduttore 61enne.

''Fatevi i ca**i vostri!'': Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli commentano dai tropici il pettegolezzo sulla fine del loro matrimonio

Nel pomeriggio in Rete arriva la notizia, una vera e propria bomba: Bonolis e la moglie, 49 anni, dopo 25 anni insieme e 3 figli, avrebbero deciso di separarsi, nonostante siano ancora in vacanza al mare in coppia. Secondo i rumor dovrebbero dare la comunicazione del crack a Verissimo.

Il pettegolezzo immediatamente dilaga, così Paolo e Sonia, con un video postato, dicono la loro. “Eccoci qui - esordisce la produttrice 49enne rivolgendosi al marito al suo fianco - Che volevi dire?”. “Che siamo in difficoltà - replica Bonolis - Perché lei mi ha fatto vedere che è uscita ‘sta cosa…”. “E’ uscito che ci vogliano separare, ci stiamo separando o ci vogliamo separare…non lo so”, gli fa eco la Bruganelli.

Il conduttore 61enne e la moglie 49enne replicano alle voci assordanti di addio annunciato

“Adesso siamo molto in difficoltà - controbatte il presentatore - Perché ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti noi nei nostri giorni con notizie fondamentali per il nostro quotidiano oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito perché è un sito di fregnacce?”. Sonia chiarisce: “Dai, non è un sito di ‘fregnacce’, ogni tanto…”. “Beh, se non lo facciamo (non si separano, ndr) che non è un sito di fregnacce? So’ fregnacce eh!”, ribatte il marito. “Beh, certo..!”, risponde la moglie.

“A questo punto - continua Bonolis - Mo’ che facciamo? C’è un dilemma morale…”. “Va beh, pensiamoci, anche perché ce lo hanno detto adesso - sottolinea sarcastica Sonia - Così su due piedi. Dovremmo parlarne con i figli, magari anche prima che lo dicessero…”. “Sì, prima delle informazioni di questi siti. Non perdete mai le informazioni di questi siti eh! Fatevi sempre la vita degli altri, bravi!”, puntualizza Paolo.

Il gossip sulla separazione in poche ore fa il giro del web, i due ribattono sarcastici insieme

“A oggi non c’è una conferma, non c’è una smentita. Non c’è niente”, sottolinea Sonia. “Però ci mettono fretta...”, replica Bonolis. E aggiunge: “Io sono indeciso tra il mandarli sul lastrico o separarci”. “Il destino parlerà”, dicono entrambi. Paolo poi alla moglie domanda: “Ma tu devi anda’ a Verissimo a dì ‘sta cosa?”. “Io veramente dovevo andare con Adele (la figlia ultimogenita della coppia, ndr). Mo’ vediamo, non credo che lo voglia dire lei…”. “Chi Adele? Manco lo sa pora stella”, constata amaramente il marito.

Paolo Bonolis infine chiosa: “Mi piacerebbe concludere come fece Mara Venier a Domenica In, fatevi i caz*i vostri!”.