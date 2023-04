Allattamento al seno, sonnellini e fisico post partum: Aurora Ramazzotti mostra la sua nuova normalità da mamma

La 26enne posta una serie di foto che immortalano lei e Goffredo insieme al piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti ha un sorriso che non si spegne mai sul suo volto. Per lei e il compagno Goffredo Cerza dal 30 marzo è iniziata un’esistenza ancora più bella e colorata della precedente: quella da genitori. Sul social la 26enne condivide alcune foto in cui mostra la sua nuova normalità da mamma, tra allattamento al seno, sonnellini e tenerezze. Ai follower fa vedere fiera e senza alcun problema il fisico post partum. La vita con Cesare l’appaga e proietta al settimo cielo pure il giovane papà 27enne.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non poteva immaginare quanto fossero intense le sensazioni provate per l’arrivo del primo figlio. Dolcemente scrive: “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”. E’ tutto nuovo e speciale con il bambino. Per la coppia è iniziata una nuova vita.

La 26enne si fa vedere con Cesare al seno, placidamente seduta sul divano dell’appartamento a Milano in cui convive con Goffredo. E’ raggiante. Pubblica una foto del fidanzato steso a letto a torso nudo con il bimbo appoggiato a lui: dormono sereni entrambi.

La Ramazzotti rivela con un’immagine che è già uscita a pranzo fuori insieme al suo bimbo, quello a cui, quando è nella culla, tiene dolcemente la manina.

Dopo una doccia, con l’asciugamano ancora in testa e sotto reggiseno e pantaloni della tuta, Aury si mostra davanti allo specchio. Il ventre dopo il parto si sta pian piano sgonfiando. Non ha fretta di tornare ad avere il corpo di prima: accadrà. Ora c’è la gioia per l’arrivo di Cesare a riempirle il cuore.

Alla fine Aurora pubblica una foto a tre: ecco la sua famiglia, quella che si è appena formata, lei e Goffredo con loro bebè tra le braccia. I ‘like’ arrivano a migliaia per l’influencer e conduttrice neo mamma.