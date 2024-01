Elisabetta Gregoraci parla del figlio Nathan Falco: ''E' tosto come il papà, come se invece di avere 13 anni ne avesse 25''

La showgirl 43enne a F svela il suo ragazzo di quasi 14 anni di cui è pazza

Al timone di “Mad in Italy” con Gigi e Ross, confessa: “Gli amici dicono che sono una caz*ara”

Elisabetta Gregoraci si illumina quando parla del figlio avuto dall’ex marito Flavio Briatore, Nathan Falco, che il 18 marzo prossimo compirà 14 anni. Al settimanale F la showgirl rivela: “E’ tosto come il papà, come se invece di avere 13 anni ne avesse 25”.

La calabrese sul suo ragazzo, che ama al di sopra di tutto, dice: “E’ molto determinato, indipendente e tosto come il papà. Io alla sua età avevo bisogno di mia nonna che mi preparava il latte con l’uovo sbattuto a colazione. Lui no, è come se invece di avere 13 anni ne avesse 25. Questa autorevolezza sicuramente l’ha presa da Flavio, però è buono, sensibile e dolce come la mamma”.

Tornata in prima serata al timone di “Mad in Italy” con Gigi e Ross, su Rai2, la 43enne confessa: “Gli amici mi dicono che sono una caz*ara, nel senso di una che scherza e ride sempre. Credo sia uno dei complimenti più belli che una donna possa ricevere”.

Elisabetta svela pure le sue paure: “Certo, le ho, come tutti. Ho momenti no, fragilità che derivano anche dal dolore che ho vissuto da piccola con mia mamma, che era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento (deceduta a causa di un tumore a seno nel 2011, ndr). Però cerco sempre il buono nelle cose, non mi butto mai giù, anche quando mi arrivano notizie poco carine o vengo giudicata e fraintesa. Sono una persona positiva, fa parte del mio carattere. Poi un giorno magari crollerò, ma per ora non è mai successo”.

Nathan sembra essere molto simile a Flavio Briatore, a detta della calabrese

Sul legame con Giulio Fratini Elisabetta chiarisce: “Sto bene a prescindere, non cerco cose particolari in una relazione. Nella vita è importante la serenità, la spensieratezza. E che non manchi mai la voglia di vivere”.