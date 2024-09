Elisabetta Gregoraci intervista l'ex marito Briatore nel suo nuovo programma Rai: il botta e risposta su matrimonio e tv

A Questione di Stile, su Rai 2 va in scena uno dei punti forti della trasmissione: I segreti di Casa Briatoraci

Il 74enne replica con ironia ai quesiti dell’ex moglie 44enne sposata nel 2008 e da cui si è separato nel 2017

Elisabetta Gregoraci debutta con il suo nuovo programma in seconda serata su Rai2 Questione di Stile. A sorpresa uno dei punti forti della trasmissione sono I segreti di Casa Briatoraci. La showgirl intervista l’ex marito Flavio Briatore. Il botta e risposta sul loro matrimonio in tv è fenomenale.

Eli e Flavio non lasciano a bocca asciutta i telespettatori. L’imprenditore 74enne, da cui la calabrese 44enne ha avuto Nathan Falco, 14 anni, seduto sul divano accanto a lei, punzecchia l’ex. “C'è stato un grande misunderstanding in quello che pensavo tu fossi e quello che poi… Una che non fa la modella, non fa l'attrice, non fa questo, non fa quello, ma è solo una bella ragazza del sud”. sottolinea.

"La prima volta che mi hai visto voglio sapere se hai pensato 'quella persona la sposo, sarà la madre dei miei figli'?", gli domanda la Gregoraci. I due si sono sposati a giugno del 2008 e separati consensualmente nel 2017. "Come puoi pensare questo di una persona che vedi una sera? - replica briatore - L'ho capito quando ho capito che era giusto". La Gregoraci non si accontenta e controbatte: "Ricordo ancora uno dei messaggi che mi hai mandato, mi hai scritto 'sei speciale, non cambiare mai’”. Flavio frena lapidario: "Sì, e poi sei cambiata”.

Non finisce qui. Elisabetta sottolinea: "Io già facevo televisione prima di conoscerti". "Sì, vabbé....", precisa con un bel po’ di sarcasmo Briatore. Che però sottolinea: "Non era la prima volta che mi sposavo, ma è stata anche la più importante”. Fa riferimento al suo primo sì con Marcy Schlobohm,: l’unione è durata dal 1983 al 1987.