Coccole e allenamento: Elodie e Andrea Iannone insieme anche in palestra, il loro amore forte nel quotidiano: guarda

Elodie e Andrea Iannone sono inseparabili oramai. Insieme vanno anche in palestra per forgiare il fisico. Coccole e allenamento per i due, il loro amore è forte nel quotidiano. Non esiste routine.

La cantante 33enne e il centauro 34enne si adorano. Sono una coppia da circa un anno e mezzo e c’è chi giura che presto per loro arriveranno forse le nozze e pure un bebè.

Il pilota è tornato a correre dopo la squalifica per doping arrivata nel 2019: ha conquistato anche il podio al Gran Premio di Superbike nel circuito di Philip Island. La Di Patrizi, orgogliosa del terzo posto del fidanzato, aveva commentato: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Caxxo se ti amo!!! Andrea Iannone avanti”. Sono appassionati e gioiosi, sempre, anche poco prima di prendere i pesi tra le mani.

E’ Andrea a condividere sul social le foto in palestra con la compagna di vita scelta. Lui ha detto: “Con lei sono l’uomo più felice del mondo”. Ad agosto scorso hanno festeggiato il loro primo anniversario. La popstar italiana, ex volto di Amici, aveva regalato al ragazzo di Vasto una dolcissima dedica: “Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo”. I mesi passano, ma la loro relazione non sfiorisce, è come se fosse il loro primo giorno. Il batticuore rimane.