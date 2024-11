Elodie e Andrea Iannone elegantissimi insieme sul red carpet del lancio del Calendario Pirelli 2025, in cui lei appare seminuda: foto

La cantante 34enne e il pilota 35enne a Londra per il Launch Gala al Museo di Storia Naturale

Lei è una vera diva con indosso l’abito black con il cut-out, lui classico in smoking

Sfila in nero, con il fianco completamente nudo. E’ una diva sorridente accanto al fidanzato. Elodie e Andrea Iannone sono elegantissimi insieme sul red carpet del lancio del Calendario Pirelli 2025 che ha fortemente voluto la cantante 34enne tra le sue ‘muse’ e in cui posa seminuda. I due si lasciano fotografare insieme: sono volati a Londra per l’appuntamento imperdibile.

Tutto va in scena al Museo di Storia Naturale. Elodie e Andrea non bucano il Launch Gala For 2025 Pirelli Calendar By Ethan James Green, evento di gala organizzato per il lancio del nuovo The Cal. In coppia calcano il tappeto rosso, travolti dai flash dei fotografi schierati davanti a loro. Il look glamour della romana va immediatamente a segno.

La Di Patrizi e Iannone dall’estate 2022 sono praticamente inseparabili. L’ex volto di Amici ha voluto il pilota 35enne al suo fianco anche in questa prestigiosa occasione. Elodie sfoggia un lungo abito nero con la gonna a sirena, il bustier accollato con le maniche asimmetriche. A rendere estremamente particolare il vestito è il maxi cut-out laterale che le lascia il fianco completamente scoperto. Ad arricchire il look i gioielli della collezione Paloma Picasso di Tiffany&Co.

L’artista sceglie di portare i capelli lisci con la riga di lato, il make-up ha toni naturali e le illumina il bel volto. Andrea non sfigura al suo fianco con lo smoking classico. E’ orgoglioso che la compagna sia tra le protagoniste dell’'edizione 2025 del Calendario Pirelli dal titolo "Refresh and Renewal”. E’ la 51esima, quella in cui si ritorna alla sensualità, svelata attraverso il corpo dei protagonisti che raccontano attraverso le foto la loro storia.