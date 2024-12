Elodie in lacrime a This is me: 'Ringrazio Maria ed Emma che mi sono state vicine, hanno capito quanto fossi rotta''

La cantante ripercorre il periodo di 'Amici ' e non trattiene il pianto

Elodie si commuove durante l'ultima puntata di 'This is me', la trasmissione Mediaset che ripercorre il passato dei vincitori di 'Amici'. La Di Patrizi deve il suo successo alla trasmissione di Maria De Filippi e il suo percorso è costellato di successi.

La cantante si è commossa a This is me

In studio la 34enne racconta il periodo di 'Amici' con tenerezza, poi parte una clip che mostra tutte le difficoltà affrontate con la sua coach Emma Marrone e durante i live condotti da Maria De Filippi. Elodie non trattiene le lacrime quando si rivede nel video e spiega: ''Io guardavo Amici da bambina e giocavo a farmi dare i voti da mia mamma. Poi sono entrata e la mia vita è cambiata. Sono passati quasi 10 anni e mi sento molto diversa da quella ragazza, ho meno paura del giudizio e sono felice. Ad Amici non ero felice perché la mia vita era stata molto complessa. Quindi ringrazio Maria ed Emma che mi sono state vicine, hanno capito quanto ero ‘rotta. Ero uno scricciolo e oggi mi guardo con tanta tenerezza perché sono riuscita a volermi bene e fare quello che amo senza pensare a quello che desiderano gli altri per me''.

Tanta emozione per la 34enne in tv

Adesso la cantante è molto serena: ''Ho imparato a guardarmi con i miei occhi e a cercare di fare quello che mi fa stare bene e felice. Maria mi è stata molto vicina, mi guardava, mi ascoltava. Lei ha una grandissima capacità di ascolto: più un essere umano è rotto o complesso e più lei gli sta vicino per cercare di dargli gli strumenti. Per me questo è un valore enorme perché se oggi faccio questo lavoro con questa grande libertà è grazie ad Amici e a questo palco che mi ha dato la possibilità di crescere, di diventare una donna e di ricompormi perché ero un pò rotta. Oggi sono un pò matta, ma sto bene.’’