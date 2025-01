La cantante 34enne si confida e parla di Andrea: sono legati da due anni

“Ero partita con un pregiudizio”, svela. All’inizio era sospettosa col pilota

Elodie, che a Sanremo 2025 canterà “Dimenticarsi alle 7”, si svela in una lunghissima intervista a La Repubblica. Parla anche della relazione con Iannone e confida: “Dopo due giorni ero già perdutamente innamorata, uno come Andrea me lo tengo strettissimo". La cantante 34enne è legata al 35enne da due anni.

''Dopo due giorni ero già perdutamente innamorata, uno come Andrea me lo tengo strettissimo'': Elodie parla della relazione con Iannone

La romana con il pilota di Vasto ha trovato grande stabilità sentimentale. “Ero partita con un pregiudizio - rivela la Di Patrizi - e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui”. Poi, a proposito della affinità elettive con lui, chiarisce: “Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo”.

Elodie ricorda anche la prima volta che ha fatto l’amore: “Mi ricordo soprattutto l'inutilità. Andare a letto con qualcuno era più voglia di imitare quello che avevano fatto gli altri che un vero desiderio. Oggi sono molto meno cinica di quanto non fossi da ragazza, ora mi sento romantica. Alla fine è quello che ci metti a rendere il sesso incredibile. Altrimenti è ginnastica”.

La cantante 34enne si confida e parla di Andrea: sono legati da due anni

Ormai famosissima, anche all’estero, l’ex volto di Amici sul successo precisa: “La fama arriva e se ne va, il successo arriva e se ne va, i soldi e la bellezza arrivano e se ne vanno e la stessa cosa fa la vita. Oggi stiamo dritti e domani ci ritroveremo orizzontali, mi godo questo bellissimo periodo con la consapevolezza che un giorno finirà. Speriamo il più tardi possibile però, se dovesse finire domani mi roderebbe tanto”.