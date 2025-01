Matilde Brandi mostra eccitata la sua nuova cucina installata: ''E' esattamente come la volevo''

La showgirl la mostra ai follower sul social: è soddisfatta del risultato finale

La 55enne ha dato un tocco nuovo alla sua casa su due piani in cui vive con le gemelle 18enni Aurora e Sofia

Matilde Brandi non sta nella pelle. Sul social mostra eccitata la sua nuova cucina installata nella sua abitazione romana a due piani. “E’ esattamente come volevo”, sottolinea. La showgirl per avere l’ambiente dei suoi sogni si è rivolta ad Aurelia Arredamenti, uno store specializzato proprio in cucine moderne.

"Alla fine la mia cucina è esattamente come la volevo io! Quando l’ho vista esposta da @aurelia_arredamenti ho detto questa sarà la mia nuova cucina! Grazie all’architetto Carlotta Donadio che mi aiutato in tutto! Vi consiglio di andare a vedere tutti i modelli che hanno e farvi aiutare da Carlotta e Simone”, scrive nel post condiviso su Instagram.

Nello spazio open della casa cucina e sala da pranzo sono divise solo dalla penisola dove ci sono due sgabelli. Il piano cottura, sempre inserito nella stessa, è a induzione. La parete dietro al bancone ha due forni, un grande spazio dove c’è il lavello, il mobile frigo e i vari pensili per riporre le cose. Accanto al bancone, sempre sulla parete, ci sono tanti scaffali dove sono posizionati i vini e i liquori.

L’ambiente è completato dal un bellissimo tavolo in cristallo, con base in legno e intorno sedie in tessuto colorate, il tutto posizionato davanti a un mega schermo tv. Matilde sorride: il suo sogno è diventato realtà. Divide i suoi spazi con le gemelle 18enne Aurora e Sofia, avute dall’ex compagno Marco Costantini, E’ in odore di nozze con Francesco Tafanelli, a cui è legata dal 2021.