''Me lo sono fatto insegnare da una prostituta'': Emanuele Filiberto di Savoia rivela come ha perso la verginità

Emanuele Filiberto di Savoia si racconta senza filtri a La Repubblica. In una lunga intervista sfiora molti temi. Rivela pure come ha perso la verginità: “Me lo sono fatto insegnare da una prostituta”. Era giovanissimo, aveva una ragazza e voleva ‘farlo’, ma gli serviva un po’ d’esperienza: ha risolto il problema così.

Il principe 52enne è sempre indiziato di nuovi flirt. Lui, però, chiarisce di amate tantissimo la moglie Clotilde Courau, 55 anni, da cui ha avuto le figlie Vittoria e Luisa, 21 e 18 anni. “Mia moglie Clotilde fa l'attrice e vive a Parigi. Io sono un imprenditore e vivo a Montecarlo. Ci vogliamo un bene dell'anima, ma viviamo separati. Non è la quantità che conta ma la qualità. Siamo felici così. Agli inizi il mio era il capriccio del principe che voleva conquistare l'attrice di sinistra. Oggi la amo e la rispetto molto di più”, confida. Sulle possibili scappatelle sue o della consorte, taglia corto: “Non voglio neanche saperlo. E anche lei non mi chiede mai se vedo qualcuna. Sappiamo solo che quando stiamo insieme siamo felicissimi”.

Poi Emanuele Filiberto affronta l’argomento sesso. Svela di essere sempre stato un po’ “imbranato” con le donne: “Anche adesso”. La sua prima volta? Con “una prostituta”. E spiega: “Io avevo una fidanzatina e volevo far l'amore con lei. Ma non sapevo come si faceva. E allora me lo sono fatto insegnare da una prostituta... Tutto bene. Mi è stato chiaro molto rapidamente".

Il sangue blu è ‘allergico’ al bidet, orgoglio tutto italiano. "Ho sempre vissuto senza - dice senza avere problemi - Il bidet è roba italiana. E comunque vorrei sapere quanti italiani lo usano veramente”. “Secondo me non sarà mai più del 50%”, continua. Ha una sua convinzione: “Credimi, gli italiani non usano il bidet ma si vergognano di dirlo".