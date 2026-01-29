''Finita in maniera turbolenta'': Emma Marrone parla dell’ex fidanzato Stefano De Martino e svela il loro rapporto oggi

La cantante 41enne commenta le voci di una possibile reunion col conduttore 36enne

Emma Marrone, ospite di Fuori di Cabello, il podcast di Victoria Cabello, non si sottrae alla domanda scomoda che appassiona molti nostalgici. Parla dell’ex fidanzato Stefano De Martino. La cantante 41enne commenta le voci di una possibile reunion col conduttore 36enne. La loro relazione, nata tra i banchi di scuola ad Amici, è iniziata nel 2009 e si è conclusa nel 2012 per ‘colpa’ di Belen. “Finita in maniera turbolenta”, sottolinea. Non tornerebbe mai più con il napoletano: svela il loro rapporto oggi.

La Cabello desidera sapere e le domanda di Stefano. La cantante 41enne replica: “Siamo stati insieme in un periodo dove entrambe le nostre vite stavano scoppiando, con personaggi molto vicini a questa roba del gossip. Però io con lui ho avuto una bellissima relazione. Devo dire che Stefano è stato il fidanzato che mi ha fatto ridere più di tutti. Poi è finita in maniera turbolenta, perché c’erano i riflettori e altri personaggi di mezzo, ma non è la prima storia che finisce per delle corna”.

“Avevamo venti anni, a me quella roba non ha aiutato - prosegue la salentina - All’inizio passavo come quella del gossip e non come un’artista che voleva fare la sua carriera. Io lo dico seriamente, credo che quella cosa mi abbia rallentato la carriera di almeno cinque o sei anni. Perché ero guardata come se fossi un po’ cheap. Per mesi io sono stata su tutte le copertine del mondo, non entravo nemmeno dai parrucchieri, perché ero ovunque. Questa cosa spostava l’attenzione dal fatto che ero una giovane artista… e già avevo vinto un talent, all’epoca non eravamo visti bene, poi questa cosa del gossip. Io per uscire da questa spirale c’ho messo degli anni”.

I due oggi sono molto, molto amici

A distanza di tempo, piano, piano, Emma e Stefano hanno recuperato il loro rapporto. “Finita questa cosa del gossip, io e Stefano ci siamo voluti bene. Questa cosa che se ci beccano insieme pensano che torneremo insieme è folle. Sembra quasi che quando due si lasciano, si debbano odiare per tutta la vita, oppure se si vedono debbano tornare insieme. Tutto questo è tossico. Io con lui non tornerei mai insieme. Abbiamo tanti amici in comune, ci incontriamo, facciamo cene e siamo amici. Non c’è cosa più bella di recuperare la parte del nostro rapporto”.

La Marrone conclude: “Io e lui abbiamo un super rapporto. Per me Stefano è come se fosse il fidanzato del liceo. Eppure intorno a noi c’è una tale tossicità. Ma alla gente andate a chiedere dei fidanzatini delle superiori?".