Lo sportivo 43enne ritorna sulle affermazioni fatte quando è stato ospite a Belve lo scorso novembre

Accanto a lui c’è Giorgia Palmas, la donna che ama e con cui ha costruito la sua bella famiglia

Filippo Magnini in tv non si sottrae alla domanda scomoda. Ospite a Verissimo con la moglie Giorgia Palmas, il 43enne spiega perché ha detto senza mezze misure che la storia d’amore con Federica Pellegrini non è stata importante. Torna sulle affermazioni fatte quando è stato a Belve, lo scorso novembre. “Lei non ha detto nulla”, chiarisce, riferendosi alla ex 37enne, ora sposata con suo cugino Matteo Giunta.

''Lei non ha detto nulla'': Filippo Magnini in tv spiega perché ha detto che la storia con la Pellegrini non è importante

Lo sportivo e la Divina sono stati una coppia dal 2011 fino al 2017. Filippo, interrogato da Francesca Fagnani sull’importanza del loro legame, aveva sottolineato: “Un amore molto travagliato, ad oggi direi più no che sì. Non c'è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo”.

Federica a caldo era sbottata: “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”. Poi, proprio a Verissimo, sulle parole di Re Magno ha chiarito: “Non so perché l’abbia fatto, per me è stata una storia importante nonostante tutto quello che c’è in mezzo. Per me è stata una storia importante e travagliata, con alti e bassi”.

Filippo si sente in dovere di precisare: “Quando ho risposto a quella domanda avevo detto ‘più no che sì’. Non è il tempo che determina se una storia è importante o no. La storia con lei è stata importante. A determinare se una storia è importante sono le azioni e i comportamenti”.

Lo sportivo 43enne ritorna sulle affermazioni fatte quando è stato ospite a Belve lo scorso novembre. Accanto a lui c’è Giorgia Palmas, la donna che ama e con cui ha costruito la sua bella famiglia

A ferirlo è stato il comportamento della Pellegrini nella dolorosa vicenda del doping in cui è stato coinvolto e poi assolto: “Quella è stata una vicenda che ho vissuto quando stavo ancora con lei. Su una cosa del genere, le persone importanti della mia vita hanno preso una posizione perché mi conoscevano. Lei non ha detto nulla, pur sapendo che ero innocente. Una persona che ha preferito il silenzio, che in quel momento è stato inteso come non positivo, ma accusatorio, nei miei confronti, non rientra nelle persone importanti della mia vita. Le persone importanti si sono fatte sentire, lei no”.

La moglie accompagna con un cenno del capo le parole del compagno, dandogli silenziosamente ragione. La Palmas, invece, lo ha conosciuto proprio in quel momento complicatissimo e lo ha supportato con tutta se stessa. L’ex campione di nuoto racconta: “Dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti abbiamo diviso dolori. Era iniziata da poco quest’accusa, è stato il momento più difficile della mia vita, ma anche il più bello perché ho conosciuto lei. Le ho raccontato immediatamente tutto. Lei è stata la persona più importante, quella che mi è stata accanto davvero”. Da lei ha avuto Mia, 5 anni, che i due definiscono “un vulcano”. E’ anche molto legato alla prima figlia che l’ex velina ha avuto da Davide Bombardini, Sofia, 17 anni. La ragazza lo considera come un secondo papà, lo rivela in un video messaggio che va in onda nel programma e che fa commuovere la madre e Filippo stesso.