Victoria Beckham torna in pubblico dopo lo scandalo familiare: sorride nella foto con le Spice Girls al compleanno di Emma

La 51enne a cinque giorni dalle pesantissime accuse lanciate dal figlio torna a mostrarsi

Eccola al compleanno dell’ex collega delle Spice Girls Emma Bunton

Sul suo viso appare un sorriso accennato: “Il loro motto è andare avanti”, spiega una fonte

Victoria Beckham è tornata sotto i riflettori posando davanti ai fotografi con un braccio attorno a un’amica e lo sguardo fisso nell’obiettivo. Nei suoi occhi si leggeva un’espressione calda ma determinata, quasi a voler dimostrare che, nonostante tutto, è pronta ad andare avanti.

L’occasione è stata il 50º compleanno di Emma Bunton, festeggiato con una cena intima ma elegante al Soho Farmhouse. Con Victoria c’erano anche le storiche compagne Geri Halliwell e Mel C, mentre Mel B risultava assente. Insomma, una piccola reunion delle Spice Girls che ha attirato inevitabilmente l’attenzione.

Victoria Beckham, 51 anni - ultima a destra in questa foto - al 50° compleanno dell'ex collega delle Spice Girls Emma Bunton - qui al suo fianco - insieme anche a Mel C e Geri Halliwell

“Buon compleanno all’anima più bella che ci sia. Vi amo tantissimo ragazze”, ha scritto Vic – che ha scelto per l’occasione un classico tailleur pantalone nero avvitato con una semplice t-shirt bianca sotto - condividendo una foto a quattro su Instagram.

La tempistica, però, non era delle più semplici per “Posh Spice”. L’evento è arrivato appena cinque giorni dopo le accuse pubbliche lanciate sui social dal figlio primogenito Brooklyn, che ha definito i genitori “controllanti” e li ha accusati di “aver provato continuamente a rovinare” il suo matrimonio con Nicola Peltz. Parole pesanti, che hanno scosso la famiglia e gettato un’ombra sulla loro immagine pubblica.

“Il loro motto è andare avanti, sempre”, ha raccontato una fonte – definita “un amico della coppia” – al Daily Mail. E così Victoria, 51 anni, e il marito David, appena rientrati da Davos, hanno deciso di non mancare all’appuntamento, segnando la loro prima uscita pubblica dopo lo scandalo.

“Provano una tristezza profonda da lunedì scorso. È stato un colpo al cuore, ma David e Victoria si presentano quando dicono che lo faranno”, ha aggiunto la stessa fonte al tabloid. “C’era qualche incertezza sul compleanno di Emma, ma le vogliono un bene speciale”.

La festa si è svolta in una delle location più esclusive della campagna inglese, con una tavolata imperiale decorata con fiori colorati e candele.

I Beckham, che vivono poco distante e frequentano spesso il club privato, avrebbero raggiunto la festa in modo discreto, evitando l’ingresso principale. Una scelta che conferma il momento delicato, ma anche la volontà di Victoria di tornare gradualmente alla vita pubblica.