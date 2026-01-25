Gabriel Garko si è sposato! ''Oggi lo dico'': annuncio a sorpresa durante l’intervista tv, mostra l’anello

L’attore 53enne due anni fa ha giurato amore eterno al compagno Giorgio

Durante un’intervista a Verissimo lo ha rivelato a sorpresa

“Non ho più voglia di nascondere nulla”, ha spiegato

Gabriel Garko si è sposato.

L’attore lo ha comunicato a sorpresa durante un’intervista rilasciata a “Verissimo” e andata in onda domenica 25 gennaio.

Il 53enne è stato ospite del salotto televisivo per parlare della sua nuova fiction “Colpa dei sensi” – in onda da venerdì 30 gennaio in prima serata su Canale5.

Gabriel Garko, 53 anni, ha annunciato di essersi sposato a Verissimo

Ad un certo punto gli è stato chiesto se gli piacerebbe sposare il compagno Giorgio, a cui è legato da quattro anni. A sorpresa ha risposto: “Già fatto. Due anni fa”.

Ha quindi mostrato gli anelli all’anulare sinistro: “Sono due anelli. Uno di fidanzamento e uno (di matrimonio, ndr)”.

Ha spiegato che le sue vere storie d’amore – a differenza di quelle finte, come quella con Eva Grimaldi – le ha sempre tenute al riparo da occhi indiscreti: “Poi ho avuto storie con Manuela (Arcuri, ndr) e altre persone, quelle le ho invece tenute riservate. Sono sempre stato molto attento che non ci fossero i paparazzi. Perché le storie vere le ho sempre tenute un po’ per me”.

L'attore ha mostrato i due anelli al dito: quello di fidanzamento e quello delle nozze

“Nella mia vita privata ci tengo tantissimo alla privacy. Non sono d’accordo nel dire sempre tutto. Quando ho preso questa decisione (di sposarsi, ndr) - perché stavo veramente bene - ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia anche se non era semplicissimo”, ha aggiunto.

Le nozze sono state officiate due anni fa: “L’abbiamo fatto il 2 dicembre. Eravamo vicino a Natale, forse la gente era impegnata a fare pacchettini e cose del genere e all’anagrafe – ho pensato io – non si rendono conto di cosa stanno scrivendo”.

Non l’aveva detto a nessuno: “Non l’ho comunicato a nessuno, neanche alla mia famiglia. Lo abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso. Eravamo quattro. In comune, da soli, chiusi, blindati. Era una cosa che volevo fare per me”.

Le persone care che frequenta però lo sapevano.

Adesso la notizia è di dominio pubblico: “Siccome nella mia vita ho già nascosto troppo e non ho più voglia di nascondere nulla. Oggi lo dico”.