Il futuro sposo di Aurora Ramazzotti festeggia 30 anni: grande festa in maschera con la quasi suocera Michelle Hunziker, foto

Il promesso sposo di Aurora Ramazzotti ha festeggiato i 30 anni con un grande party.

Goffredo Cerza è stato protagonista di una super festa a cui ha preso parte anche la (quasi) suocera Michelle Hunziker.

Alle celebrazioni hanno preso parte tanti dei suoi amici di sempre, ma anche alcuni dei nuovi, come l’ex gieffino Jonathan Kashanian (che è molto amico proprio della Hunziker).

“Ieri abbiamo festeggiato anche i 30 anni di questo super genero al quale voglio un bene infinito!”, ha commentato Michelle su Instagram condividendo alcune immagini dell’evento.

Durante la serata è stata poi fatta una sorpresa speciale proprio alla conduttrice di origini svizzere. Il party è infatti andato in scena proprio il giorno – sabato 24 gennaio – in cui Mich ha compiuto 49 anni (festeggiati la sera prima insieme a tanti amici in un hotel della capitale).

Goffredo ha fatto entrare in sala una torta per la Hunziker: “Aspettate che ho dimenticato una sorpresina, perché oggi è il compleanno di mia suocera, le ho rubato la festa”. Michelle un po’ imbarazzata – non se lo aspettava – ha soffiato sulle candeline.

Il dress code sembra aver previsto anche una maschera sul viso stile carnevale di Venezia.

Durante la cena Jonathan ha fatto anche un discorso. “Sapere che lui e Aurora passeranno la vita assieme mi fa un caldo al cuore che gli voglio bene davvero tanto”, ha affermato.

Poi brindisi con spumanti di qualità e balli fino a notte fonda.

Goffredo e Aurora – che insieme hanno un figlio, Cesare, che tra poco compirà 3 anni – tra pochi mesi diventeranno marito e moglie. Le nozze sono infatti previste per il prossimo 4 luglio.