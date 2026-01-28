''Vado dallo psicologo anche per colpa tua'': l’affermazione di Aurora Ramazzotti lascia spiazzata mamma Michelle Hunziker

Le due erano in auto insieme, la conduttrice stava accompagnando la figlia dallo psicologo

Michelle Hunziker è rimasta spiazzata da un’affermazione della figlia Aurora Ramazzotti.

E’ accaduto mentre le due erano in auto insieme mercoledì 28 gennaio. La conduttrice 49enne stava infatti accompagnando la figlia dallo psicologo.

In un video condiviso nelle Instagram Stories, Aurora dice: “Allora mia madre mi sta accompagnando dallo psicologo, la parte più importante della mia settimana”.

Poi aggiunge: “Grazie mamma, ci vado anche per colpa tua”.

L’espressione sul volto di Michelle cambia improvvisamente. Non si aspettava di sentire una frase del genere. E' spiazzata: “Ma come? Sei una pi*la!”. “Perché mi dici queste cose che poi non dormo la notte?”, aggiunge.

Aurora ride. Non chiarisce se la sua fosse effettivamente solo una battuta.

Le due poi riprendono a parlare, la 29enne annuncia l’uscita del primo episodio del suo “Questo non è un podcast” (disponibile sulle principali piattaforme come YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music). La madre commenta: “Sono contenta che esce il tuo podcast che non è un podcast”.

“E’ un non podcast, una non intervista, però ci tengo tantissimo che lo andiate a vedere”, sottolinea Aury, che il prossimo luglio convolerà a nozze col compagno Goffredo Cerza.

Diversi dei suoi follower hanno notato il siparietto. Un utente scrive alla figlia di Eros Ramazzotti: “La reazione di tua mamma al tuo commento sullo psicologo mi spezza”. Lei replica: “Povera ahahahaha. Ti amo mammina”.