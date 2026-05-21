L’influencer 30enne non vuole andare in ansia: “Dobbiamo accettare che non si può far tutto nella vita”

La romana contenta e soddisfatta pure se non ha rimesso a posto la cucina, sterilizzato tutti i ciucci e…

Giulia De Lellis aveva programmato molte faccende una volta tornata a casa, ma è crollata. La romana nelle Storie ammette che, con l’arrivo della figlia Priscilla, non riesce a tenere tutto sotto controllo, come vorrebbe o come era abituata a fare in passato. Ma non vuole farsene una colpa o andare in ansia e invita anche le altre mamme indaffarate come lei a fare lo stesso. “Va bene così”, sottolinea. dall'8 ottobre, quando la bimba è venuta alla luce, è cambiata ogni cosa.

“Va bene così”: Giulia De Lellis ammette che, con l’arrivo della figlia, non riesce a tenere tutto sotto controllo come vorrebbe

“Voglio dirvi solo che ieri sera non ho fatto niente di tutte le cose che dovevo fare. Purtroppo la verità è che noi mamme dobbiamo accettare anche che non si può far tutto nella vita, che ‘sti cavoli che la cucina rimane sporca, ‘sti cavoli che i capelli rimangono ‘ingrifati’ e uno si presenta ad un appuntamento con una zingara, ‘sti cavoli... I ciucci non sono stati tutti sterilizzati, a volte basta anche dare una sciacquata. Recupereremo a tempo debito, non si può volere tutto dalla vita. Io ho fatto del mio meglio ieri, ma poi lei si è svegliata sul più bello e sono rimasta fino a l’una con lei sulla pancia…”, confessa la 30enne.

L’influencer 30enne non vuole andare in ansia: “Dobbiamo accettare che non si può far tutto nella vita”

Giulia aggiunge: “Non fa niente, va bene così, noi mamme siamo incredibili lo stesso. In compenso me la sono coccolata, strapazzata di baci fino a tarda notte. Siamo nella fase dove stanno uscendo i dentini, è disturbata, ha qualche piccola regressione del sonno. E quindi non tutto va come o secondo i piani, fa niente, va bene lo stesso. In tutto ciò io ho lavorato da casa stamattina, ho fatto tutte le mie varie cosine, adesso sto scappando in ufficio. Lei si era addormentata, ha fatto merendina, sta con la nonna, beata”.