La showgirl, dopo aver perso la finale del GF Vip, ha detto: “Il pubblico non ha capito niente”

La 63enne non ce l’ha con la 62enne con cui nella Casa non c’è mai stato alcun feeling

Alessandra Mussolini parla dell’emozionante vittoria del GF Vip 2026. E’ entusiasta del risultato finale, le manca in Confessionale, crede che ce ne vorrebbe uno in ogni abitazione. L’ex europarlamentare replica pure al Antonella Elia, che le ha dato della ‘gallina’. “Ne vado orgogliosa!”, sottolinea sulle pagine di Leggo.

''Ne vado orgogliosa'': Alessandra Mussolini replica ad Antonella Elia che le ha dato della ‘gallina’

La showgirl, dopo aver perso la finale contro Alessandra, a caldo, ha detto: “Il pubblico non ha capito niente e ha votato quella gallina”. La 63enne non ce l’ha con la 62enne con cui nella Casa non c’è mai stato alcun feeling. “Ma io ne vado orgogliosa, d'altronde ho sempre portato le piume! A conquistarmi, in realtà, è stata la genuinità e la simpatia dei più giovani, come Raul Dumitras e Lucia Ilardo. Mi è piaciuto impicciarmi, seguire le loro storie. E’ stato un po' come tornare a esprimere i sentimenti con la penna, altro che la freddezza dello smartphone”, dice.

Il pubblico l’ha adorata. Alessandra spiega: “Sono stata semplicemente me stessa, al di là di ogni etichetta o pregiudizio. Le persone non mi conoscevano sotto questa luce: solo lì dentro hanno visto la mia quotidianità, i miei porridge, la mia incapacità di covare rancore. Noi vivevamo sospesi in una bolla, spesso senza sapere cosa andasse in onda. Sentivamo solo la voce di Ilary Blasi, che ha dimostrato una delicatezza e una partecipazione straordinarie: seguiva le nostre interazioni, scavalcando la scaletta. Si divertiva con noi. Poi sentivamo il giudizio delle opinioniste. Quando alla finale ho visto Selvaggia Lucarelli con le piume sulle braccia come me, ho capito tutto. Lei, così intelligente e anche sensibile, mi ha capita come nessun altro. Avevamo già fatto un programma insieme (“Ballando con le stelle”, ndr), sì, ma in quel contesto ero rimasta imbrigliata nel mio ruolo”.

La 63enne non ce l’ha con la 62enne con cui nella Casa non c’è mai stato alcun feeling

Zia Sophia Loren l’ha chiamata. “L'ho sentita, le è piaciuto molto il mio percorso. Ha apprezzato anche l'omaggio che le ho dedicato, quel balletto sulle note di ‘Mambo italiano’”. Non sapeva di essere la preferita anche della Blasi, ma è contenta così e non fa programmi. Ora vedrà cosa arriverà. “Sono entrata tra la diffidenza generale e i soliti ‘chi te lo fa fare’. E allora l'ho fatto apposta, mossa solo dalla voglia di divertirmi, di essere me stessa, e di fregarmene dei condizionamenti. E mi è piaciuto: mi sono sentita libera”, rivela ancora Alessandra.