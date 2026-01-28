Bruce Willis non è consapevole della malattia che l'ha costretto a ritirarsi: la rivelazione della moglie

Emma Heming Willis ha spiegato che suo marito “non ha messo insieme i pezzi”

La moglie di Bruce Willis ha spiegato che l’attore non ha mai “messo insieme i pezzi” riguardo alla sua diagnosi di demenza frontotemporale.

Il magazine PEOPLE ha ottenuto un’anticipazione della conversazione di Emma Heming Willis con Cameron Oaks Rogers nell’episodio del 28 gennaio del podcast Conversations with Cam, durante la quale Emma, 47 anni, ha aggiornato sul percorso di suo marito e ha fatto sapere che “Bruce non ha mai, mai afferrato la situazione”.

“Penso che questa sia una benedizione e una maledizione allo stesso tempo, perché lui non ha mai messo insieme i pezzi riguardo questa malattia, e sono davvero felice di questo. Sono davvero felice che lui non lo sappia”, ha spiegato parlando del divo 70enne, protagonista di alcuni dei film più iconici di Hollywood.

Emma ha poi affermato che Bruce, come altre persone con condizioni simili, soffre di anosognosia. Secondo la Cleveland Clinic, si tratta di una condizione in cui “il cervello non riesce a riconoscere una o più condizioni di salute che si hanno” ed è spesso osservata in persone con disturbi neurologici o psichiatrici.

“È quando il tuo cervello non riesce a identificare cosa sta succedendo - ha precisato Emma - quindi Bruce, e chiunque abbia l’anosognosia, pensa che questa sia la normalità”.

“Le persone pensano che possa essere una negazione, come se non volessero andare dal medico perché dicono: ‘Sto bene, sto bene’. Ma in realtà si tratta dell’anosognosia che entra in gioco. Non è negazione. È solo che il loro cervello sta cambiando. Fa parte della malattia”, ha aggiunto.

La famiglia dell’attore aveva rivelato che a Bruce è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, o FTD, nel 2023. Si tratta di un termine generico per un gruppo di disturbi cerebrali che provocano atrofia dei lobi frontale e temporale, causando problemi di linguaggio, difficoltà emotive e cambiamenti della personalità.

Emma con Bruce

Altri sintomi possono includere perdita delle abilità motorie, difficoltà a camminare, deglutire o spasmi muscolari. È una malattia progressiva ed è la forma più comune di demenza nelle persone sotto i 60 anni.

Come ha spiegato Emma, Bruce è “ancora molto presente nel suo corpo” e, man mano che la demenza progredisce, “noi progrediamo insieme a lui. Ci siamo adattati insieme a lui”.

Em“Ha un modo di connettersi con me, con i nostri figli, che potrebbe non essere lo stesso di come ti connetteresti con una persona cara, ma è comunque molto bello”, ha condiviso. “È ancora molto significativo. È solo… è solo diverso. Devi solo imparare ad adattarti”.