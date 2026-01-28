Gisele Bundchen festeggia il primo compleanno dell’ultimo figlio e condivide rare foto private insieme al piccolo e al marito più giovane

La supermodel 45enne ha voluto celebrare anche con i follower il primo compleanno del figlio

Su Instagram ha condiviso foto di momenti di felicità privati insieme alla sua famiglia

Oltre al piccolo, di cui non si conosce il nome, c’è il marito 38enne Joaquim Valente

Gisele Bündchen ha festeggiato il primo compleanno del figlio più piccolo con una serie di foto condivise sui social, mostrando ai fan uno dei momenti più dolci della sua vita privata.

La modella, 45 anni, ha pubblicato immagini che la ritraggono insieme al marito Joaquim Valente, 38 anni, istruttore di Brazilian jiu‑jitsu, e al loro bambino di un anno, in un clima di grande tenerezza e complicità familiare. La coppia si è sposata il 3 dicembre 2025 in una cerimonia intima a Surfside, in Florida.

Gisele Bundchen, 45 anni, gioca con il figlio più piccolo, che ha appena compiuto 1 anno

Il piccolo, nato nel 2025, ha festeggiato il suo primo compleanno e le foto mostrano un quadro familiare affiatato e sereno. Gisele si lascia vedere in una dimensione privata e autentica, cosa che accade piuttosto raramente sui suoi profili social.

Joaquim Valente, 38 anni, con il bambino

A corredo del post, Bündchen ha scritto: “Non riesco a credere che sia già passato più di un anno da quando sei arrivato a benedire le nostre vite. Grazie, Dio, per così tanto”.

Le immagini restituiscono il ritratto di una famiglia unita e complice, lontana dai riflettori ma evidentemente solida, in un equilibrio che la modella sembra aver ritrovato pienamente dopo la separazione da Tom Brady, padre dei suoi due figli maggiori.

Gisele appare infatti in un momento di grande stabilità emotiva. La sua vita oggi ruota attorno al marito e ai figli, oltre che al lavoro.

Nonostante il nome del bambino non sia stato reso pubblico, si sa che il suo secondo nome è River, in linea con la tradizione della famiglia di nomi ispirati all’acqua.