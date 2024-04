Enrico Papi per la prima volta in tv con la figlia Rebecca che vive negli Stati Uniti: le immagini

La 24enne è fidanzata da circa sei anni, ma il 58enne a diventare nonno non pensa proprio…

Sposato con Raffaella Schifino dal 1998, è anche padre di Iacopo, nato nel 2008

Enrico Papi, che si prepara a essere al timone de La Pupa e il Secchione, si regala la sua prima volta in tv con la figlia Rebecca. La ragazza, 24 anni, vive e lavora negli Stati Uniti. "Quando mi sono esiliato da solo sono rimasto un po' negli Stati Uniti e ho portato con me mio figlio e mia figlia, solo che lei è rimasta lì purtroppo. Lì ci abbiamo passato un po' di tempo e abbiamo i nostri amici, sono felice che sia lì però mi manca anche perché non mi chiama mai”, racconta il conduttore 58enne.

Enrico Papi per la prima volta in tv con la figlia Rebecca che vive negli Stati Uniti

Il presentatore, sposato con Raffaella Schifino dal 1998, è anche padre di Iacopo, nato nel 2008. Davanti alle telecamere lui e Rebecca svelano il loro rapporto. “E’ a metà tra me e mia moglie - sottolinea fiero - ha pregi e difetti mischiati di noi. E’ una ragazza molto autonoma e questo glielo abbiamo insegnato fin da piccola e lei lo ha preso alla lettera e ha fatto tutto da sola. Anche per l'iscrizione al college lei aveva già fatto tutto da sola non ci ha chiesto aiuto: 'Io vado a New Orleans'. La potenza di una donna è quello di potersi difendere con un'autorevolezza d’indipendenza”,

Rebecca è fidanzata da circa sei anni. Papi, però, quasi non lo accetta, per lui il ragazzo a cui la figlia è legata rimane “un amico”. E quando gli si prospetta la possibilità che presto possa diventare nonno, erige subito un muro. "Ma quale nonno! Ma via!", ribatte. "Lui dice così però poi gli sta simpatico”, sottolinea ironica Rebecca.

La 24enne è fidanzata da circa sei anni, ma il 58enne a diventare nonno non pensa proprio…

"Cosa non mi piace di papà? Per esempio le foto su Instagram", svela la ragazza, commentando alcuni scatti postato dal conduttore a petto nudo. "Io gli ho consigliato di assumere un social media manager, ma non mi ascolta. Le foto su Instagram sono pessime. Gli ho detto che deve prendere un social media manager perché gli vieterebbe queste foto”, aggiunge. "Quest'estate abbiamo provato a fare a modo suo ma non è andato bene: abbiamo perso follower postando foto di me vestito", replica Papi ridendo.