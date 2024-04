''Vivete assieme, ma non sposatevi'': Stefano De Martino parla di matrimoni che falliscono e spiega la sua teoria

Il conduttore 34enne nel backstage di Stasera Tutto è Possibile si lascia andare

Stefano De Martino nel backstage di Stasera Tutto è Possibile, show che conduce in prima serata su Rai2, si lascia andare. In un video postato sul social dall’account della popolarissima trasmissione il conduttore 34enne parla di matrimoni che falliscono e spiega la sua teoria. “Vivete assieme, ma non sposatevi”, sottolinea l’ex ballerino di Amici. Forse il napoletano è rimasto scottato dalla storia con Belen Rodriguez, mamma del suo unico figlio Santiago, che domani, 9 aprile, compirà 11 anni.

“Il matrimonio nel 2024 è da presuntuosi. Perché Max - dice Stefano rivolgendosi a Max Giusti - spieghiamolo: la statistica dice che l’87% dei matrimoni fallisce. Oddio ‘fallisce’, non che ‘fallisce’, può anche finire… Allora, se tu ti sposi oggi hai la presunzione di far parte di quel 13% di popolazione, proprio tu…”. Il comico, sornione, gli fa eco: ”Volete un consiglio? Sposatevi domani, non oggi”. Poi va via ridendo. De Martino aggiunge: "Rimandate, rimandate, state assieme, vivete assieme, ma senza sposarvi”.

A essere completamente in disaccordo col presentatore e l’artista romano è, però, Mara Maionchi. L’82enne interviene e dice la sua, senza peli sulla lingua, come al solito: “Ma che palle scusa. Vivere insieme non sposati e senza avere dei figli è una rottura di coglio*i importante… Ma allora non viviamo neanche insieme, ci troviamo il giovedì sera, la domenica pomeriggio… Sposarsi ha una sua logica ma stare insieme senza sposarsi ma una rottura di caz*o mondiale”.