''Voglio competere con i ragazzini'': Enzo Miccio rivela l’incredibile numero di addominali che fa ogni giorno per avere un fisico perfetto

Il wedding planner a 53 anni è un patito dello sport

Fa un numero incredibile di addominali ogni giorno per mantenere il suo fisico tonico

Lo ha raccontato a Victoria Cabello nel podcast “Fuori di Cabello”

Enzo Miccio ha rivelato di non poter fare a meno della palestra e il numero incredibile di ripetizioni di addominali che fa ogni giorno.

Il wedding planner ha 53 anni ed un fisico super tonico. Merito delle lunghissime sessioni di allenamento a cui si sottopone quotidianamente.

Ospite del podcast “Fuori di Cabello” di Victoria Cabello, ha raccontato come scarica lo stress oltre che andando dallo psicologo: “E’ una roba che mi ha fatto diventare scemo a 50 anni”.

Enzo Miccio, 53 anni, ha raccontato di essere un patito della palestra e di fare un numero incredibile di addominali ogni singolo giorno

“Mi sono buttato in palestra. Voglio competere con i ragazzini. Li vedo che sono lì, ‘15 chili’, ‘io 18’. Mi ammazzo di addome”, ha spiegato.

Il numero di ripetizioni di addominali che fa ogni singolo giorno è incredibile: “Beh 500 al giorno, almeno. Ci sono sessioni anche un po’ più lunghe”. La Cabello è rimasta sconvolta dalla rivelazione.

“Alla mia età altrimenti non sarebbero mai usciti gli addominali. Erano belli nascosti lì che dormivano da 50 anni…”, ha sottolineato.

Il famoso wedding planner vuole "competere con i ragazzini" quando si parla di allenamento in palestra: fa almeno 500 addominali ogni singolo giorno

Ha svelato di non aver rinunciato a questa abitudine neppure quando ha partecipato all’edizione di Pechino Express andata in onda nel 2020.

“Anche a Pechino li facevo. Nell’unico giorno di riposo che avevamo tra una tappa e l’altra”, ha affermato.

Miccio ha quindi ammesso di avere paura di invecchiare: “Tremendamente, paura di invecchiare e di morire. Poi ho un fidanzato più giovane di me”.

“Per rilassarmi devo veramente andare a scaricarmi in palestra. Mi devo ubriacare di sport. Non devo avere neanche la forza di andare in doccia. Quando ti trascini, che per alzare le braccia e lavarti le ascelle devi fare fatica”, ha proseguito.

Enzo in palestra

Durante l’intervista ha annunciato anche che la sua storica assistente Carolina Gianuzzi, con cui ha partecipato in coppia proprio a Pechino Express, è tornata a lavorare con lui dopo averlo “abbandonato” due volte.

“Ti devo dare una bellissima notizia”, ha fatto sapere. Quindi ha spiegato che Carolina è tornata: “Mi ha lasciato due volte, ma è tornata”.

“Ci vogliamo bene. Io la odio e la amo, lei mi odia e mi ama. Siamo fatti l’uno per l’altra”, ha chiosato.