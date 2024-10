I due recentemente in vacanza insieme con la primogenita e il piccolo Cesare di un anno

La svizzera condivide a sua volta lo scatto con una fila di “ahahah”

Celebra il 2 ottobre con una foto che li vede ritratti insieme, in questo modo sottolinea l’importanza della festa dei nonni. Eros Ramazzotti usa l’ironia per esprimere tutto il suo affetto a Michelle Hunziker. Prende in giro la sua ex moglie, che nello scatto è proprio, come sottolinea lui stesso nel post social, “la nonna in cariola”.

''La nonna in cariola'': Eros Ramazzotti prende in giro l'ex moglie Michelle Hunziker pubblicando una loro foto nel giorno della festa dei nonni

Il cantante e la showgirl sono euforici per l’arrivo di Cesare, che il 30 marzo scorso ha compiuto appena un anno. Questa estate hanno persino trascorso una vacanza insieme per stare col nipotino adorato e con la loro primogenita Aurora. In montagna, ovviamente, erano anche presenti Goffredo Cerza, il compagno 28enne della 27enne, padre del bimbo, e le due figlie più piccole della svizzera, Sole, 9 anni, e Celeste, 8, che la 47enne ha avuto dal suo secondo ex marito, l’imprenditore 41enne Tomaso Trussardi.

Eros, 60 anni, ha da sempre conservato un rapporto speciale con Michelle, a cui rimane tanto legato. I nostalgici non perdono mai la speranza di rivederli uniti come coppia. E’ probabile che questo non avverrà mai, ma il sentimento che li unisce a distanza di molti anni è speciale. L’essere, poi, diventati nonni non ha fatto altro che rinsaldare ancora di più un rapporto fatto di tanta stima e profonda amicizia.

"Oggi è la giornata dei nonni, con la nonna in carriola”, scrive Ramazzotti. La Hunziker ricondivide la foto e l’accompagna con una sfilza di “ahahah”.