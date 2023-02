Il cantante impegnato col World Tour tornerà per conoscere il nipotino

A 59 anni si sente in formissima, ma sa già chi sarà il suo erede nella musica

Eros Ramazzotti vede un futuro in musica per la figlia Aurora. A Il Messaggero rivela che la 26enne presto potrebbe debuttare da cantante. Il 59enne spiega anche perché ora potrebbe essere il momento giusto per lei.

Eros Ramazzotti: ''Mia figlia Aurora ora potrebbe debuttare da cantante''. E spiega perché

“Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata ‘la figlia di’ e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi”, dice Ramazzotti sulla sua primogenita Aury.

L’artista romano poi svela: “Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io l’aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto, anche cantando con lei”.

La 26enne, tra poco mamma, potrebbe fare presto un album

Alla soglia dei 60 anni Eros si sente bene: “Non l’avrei mai detto ma sono in formissima grazie al karate, per essere precisi il Kyokushinkai karate. Dopo una brutta caduta nel 2020 mi sono dovuto operare alla spalla destra e così, per rimetterla a posto, grazie a un amico ho iniziato ad allenarmi in una palestra di Paratico, vicino a Brescia. Il mio senpai (il mentore, ndr) Luigi mi ha fatto scoprire un mondo di forza, resistenza e disciplina. Non faccio combattimenti, ma è bellissimo. Mi alleno anche a non sentire il dolore, cosa che nella vita serve sempre. Ho convinto anche Michelle a fare il corso. E ovviamente la svizzera ha fatto il fenomeno. Io non ho preso cinture, mi sono allenato e basta. Lei due, subito. E’ incredibile”.

E’ felicissimo di diventare nonno. Nonostante il tour, tornerà per conoscere il nipotino: “Quando Aurora avrà partorito, prenderò un volo e andrò da lei e da tutti loro”.

Il 59enne non ha dubbi: il suo erede nel mondo della musica è Ultimo: si rivede in lui

Ramazzotti non è più single, ha una compagna: “Qualcosa di buono adesso c’è. Ma non voglio dire altro. Meglio così”. Si ipotizza che la donna di cui sia innamorato sia in Messico, dato che è diventato una sua meta abituale. “Appena posso, vado da amici. Lì è tutto diverso e quel modo di vivere lì vorrei che diventasse il mio presente e il mio futuro. Sono più legati alla natura, hanno un rispetto per il prossimo diverso dal nostro, e tutto è più vero e positivo. Andrò a giugno e poi a settembre”, spiega.

Quando gli si domanda chi nel mondo delle sette note consideri il suo erede, Eros non ha alcun dubbio: “Ultimo. E’ un grande artista e mi rivedo in lui: è un musicista, sa stare sul palco, ha buone idee e sa trasmetterle alla gente. Non ce ne sono tanti così. Deve fare il bravo e stare tranquillo, è troppo istintivo: si incaz*a facilmente”. E’ con lui che ha appena duettato a Sanremo 2023.