Ilary Blasi con Bastian fa sul serio: lui la porta anche in Germania. Le foto del weekend insieme all’estero

Vola dal nuovo fidanzato, Muller, che le fa visitare i suoi posti del cuore

Sul social arriva lo scatto bollente: la 41enne e l’imprenditore sono avvinghiati su una poltrona

Ilary Blasi è travolta dalla passione. Le voci che vorrebbero Bastian Muller non così benestante come tutti credevano non la preoccupano affatto, anzi. La conduttrice 41enne col 36enne fa sul serio. Lui la porta in Germania, nella sua terra. Le foto del weekend, che l’ex Letterina condivide nelle sue storie, raccontano il weekend d’amore dei due all’estero, rivelano soprattutto il feeling che li lega.

Ilary vola via da Roma e raggiunge Bastian a Monaco, i due fanno pure un salto nella vicina Austria, a Salisburgo e visitano pub, cenano in locali semplici con tanta altra gente bevendo birra e mangiando salsicce. Alloggiano in un romantico chalet in una vicina località di montagna e al mattino si svegliano circondati dalla pace che regala la neve intorno.

La Blasi non ufficializza ancora definitivamente postando il classico selfie insieme a Bastian, pubblica però una foto bollente in cui si vedono le sue gambe accavallate su quelle di lui. Muller le avvolge con braccio e mano il suo ‘lato b’. Lei lo tagga, innamorata.

Ilary si lascia immortalare bella e sensuale. Sembra serena, nonostante il 14 marzo ci sia l’udienza per il divorzio dall’ex Francesco Totti: le faccende riguardanti la separazione dall’uomo da cui ha avuto i suoi 3 figli sembrano non preoccuparla minimamente.

La presentatrice ritrova stabilità. Bastian è già stato presentato in famiglia, alle sorelle: è ormai entrato definitivamente nella sua vita.

Ora sono pendolari per amore. Lui è venuto a Roma e ha dormito nella mega villa di Ilary all’Eur, ex dimora coniugale che divideva con il 46enne, ex capitano della Roma. Ha voltato pagina e ne è contenta.