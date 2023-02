Michelle Hunziker, pietra tombale sul matrimonio con Tomaso: ''Lui è un grande dolore, vorrei fare come con Eros''

La showgirl 46enne chiude definitivamente con l’ex Trussardi

Michelle Hunziker per la prima volta chiude definitivamente a una possibilità di reunion con l’ex marito Tomaso Trussardi. A Verissimo la svizzera mette una pietra tombale sul matrimonio con l’imprenditore 39enne. “Lui è un grande dolore”, confessa. E aggiunge: “Con lui vorrei fare come con Eros”.

Michelle in tv parla prima della gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti: “E’ tutta pancia. Aveva paura di prendere molto peso, invece è stata bravissima, al contrario di me, che avevo 20 chili in più. Per me questo bambino che arriva è una gioia immensa. E’ come diventare mamma di nuovo”.

La showgirl è raggiante, mercoledì 22 febbraio tornerà in prima serata su Canale 5 con Michelle Impossible & Friends, si gode il successo, ha trovato stabilità. Quando le si domanda di Tomaso, però, rivela la verità: “E’ un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti. E’ anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l'obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi”.

Proprio su Ramazzotti, Michelle si svela: col cantante 59enne, padre della sua primogenita Aury ha raggiunto un equilibrio splendido: “Guai a chi me lo tocca. Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell'anima ed è bellissimo che sia così. Siamo maturati tutti e c'è la possibilità e la volontà di viversi come una famiglia genitoriale. Siamo molto amici: per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia. L'amicizia va oltre, non è più per forza essere una coppia di fatto in casa, ma volersi bene al di là. Ci è voluto tempo e credo sia un investimento importante cercare di volersi bene, prima per noi e poi anche per i figli, è bellissimo. Una coppia si può separare, ma la coppia genitoriale deve restare".

La Hunziker sa come si sentono i bambini quando mamma e papà si dicono addio, anche lei ha vissuto la separazione dei genitori: "I bambini vorrebbero sempre vedere i genitori insieme, anche io ci ho sperato da piccola. Ai tuoi figli però devi insegnare che come coppia di genitori puoi continuare ad andare d'accordo. Il percorso è lungo, ma è il mio obiettivo”.

La 46enne torna a spiegare quanto sia bello il rapporto di Aurora con Goffredo e come sia nato un legame speciale pure con i consuoceri, i genitori di Cerza: “Si amano tanto. Cercavano un bambino e adesso è arrivato il momento. L'amore è una cosa bellissima. In questo periodo li vedo così felici e per una mamma è la cosa più bella. L'altro giorno siamo andati a un concerto di Eros insieme, c'erano anche i miei consuoceri, a la sera gli ho detto che siamo davvero fortunati. Ci vogliamo tutti bene, è nata una grande amicizia. Sono contenta anche di questo, a me piace la famiglia allargata”.

La svizzera all'amore ora non pensa: vuole occuparsi delle sue tre figlie, Aurora, 26 anni, Sole, 9, e Celeste, 7

All’amore non pensa, ha tempo, Michelle spiega: “Adesso penso alle mie figlie che hanno tanto bisogno di me, al mio lavoro, ad Aurora che avrà bisogno di una mamma presente e al mio nipotino. Ho un sacco di cose da fare. Poi si vedrà, con calma. Tanto non è mai troppo tardi per innamorarsi e rimettersi in gioco”.