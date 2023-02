Luca Argentero e Cristina Marino confermano la nascita del loro maschietto e anche il nome scelto

La 31enne ha partorito non oggi, come si era creduto, ma ieri, giovedì 16 febbraio

Luca Argentero e Cristina Marino sono felici come non mai. I due finalmente sul social confermano la nascita del loro primo maschietto: sono genitori bis. Confermano anche il nome scelto, già spifferato da Chi, che per primo ha dato la notizia della cicogna sul social: il loro secondogenito si chiama Noè Roberto.

La 31enne, già mamma di Nina Speranza, che lo scorso 20 maggio ha compiuto appena due anni, non ha dato alla luce il bimbo stamane, 17 febbraio, come inizialmente si è pensato. La data della sua nascita, come evidenzia la coppia nel post condiviso su entrambi i profili, è giovedì 16 febbraio 2023.

L’attrice, modella e imprenditrice e l’attore 44enne pubblicano una foto in bianco e nero dove sono immortalate le loro mani che stringono dolcemente quelle del figlio. “Con il cuore pieno d’amore”, scrivono.

Luca e Cristina, inizialmente avevano mantenuto il riserbo sul sesso del bebè, avevano rivelato di essere in attesa di un maschio solo a metà dicembre scorso, quando Grazia aveva regalato alla coppia la copertina del giornale. “E’ ufficiale: sarà maschio. La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale. La gag che ci diverte molto è quando le chiediamo quanto ci voglia bene e lei risponde: ‘A papi tanto, a mami poco, poco’. E’ una bambina con un’identità già forte”, aveva confidato la Marino emozionata.

A fine gennaio era arrivato il baby shower, organizzato a Milano. L’ex gieffino e la moglie alla festa si erano lasciati travolgere dall’affetto degli amici più cari. La modella, attrice e imprenditrice aveva mostrato un pancione esplosivo. Inizialmente si credeva che il parto dovesse arrivare i primi di marzo, invece la cicogna ha bussato prima. Noè Roberto è nato a Milano, dove ormai la coppia si è trasferita.