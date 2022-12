Il cantante 59enne a Domenica In torna a parlare della showgirl 45enne

Alla figlia che lo renderà nonno dedica una canzone con le lacrime agli occhi

Eros Ramazzotti fa felice Mara Venier e si lascia intervistare dalla ‘zia’ a Domenica In. “Sono emozionata di averti qua, non mi pare vero. Sei sempre impegnato”, gli sottolinea la conduttrice. “Con le donne no, sono single”, replica il cantante 59enne. Il romano si apre e racconta i suoi sentimenti più intimi. Quando parla dell’ex Michelle Hunziker fa una dichiarazione inaspettata. “Lei è stata il mio grande amore”, confessa. Poi si commuove per la figlia Aurora che lo renderà nonno.

Eros Ramazzotti in tv fa una dichiarazione inaspettata all'ex Michelle Hunziker: le sue parole

“Trovare l'amore non è facile, ho quello per i miei figli”, dice Eros. “Se si incontra l'anima gemella non si sa, sicuramente sono aperto sempre all’amore”, aggiunge.

Il 59enne ammette sulla svizzera: "Lei è stata il mio grande amore"

Ramazzotti torna a raccontare la genesi di “Più bella cosa”, brano dedicato a Michelle Hunziker. “L'avevo già fatta poi ho conosciuto per lei e gliel'ho dedicata - rivela - Quando eravamo in America il regista del video cercava una ragazza e ha visto Michelle. E’ stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia... Non può non essere così”.

Il cantante parla anche di Aurora Ramazzotti, che lo renderà nonno

Il loro sentimento è stato coronato da nozze da favola sul lago di Bracciano: un matrimonio che ha fatto sognare i romantici. Poi è finita, ma il loro bene è andato avanti negli anni. Anche con Marica Pellegrinelli, madre dei suoi Raffaela Maria, 11 anni, e Gabrio Tullio, 7, è accaduto lo stesso. “Quando due si lasciano non significa farsi la guerra, è giusto ricordarsi e darsi l'imput di affetto ogni giorno”, spiega Eros.

A lei canta una canzone commosso, con le lacrime agli occhi

Ramazzotti parla pure di Aurora, la primogenita 26enne avuta da Michelle. “Mi renderà nonno e sono immensamente felice. L'amore tra Aurora e Goffredo Cerza è bello, profondo, forte e vero. Loro sono un esempio da seguire per me”. Poi, continua: “Auri è pronta per diventare mamma, ha sempre fatto tutto da sola, ha una grande testa: è una forza della natura”. E’ a lei che dedica la canzone "L’Aurora", modificata per l’occasione. "Dove adesso tu... mi porterai... Il cucciolino”, conclude commosso con le lacrime agli occhi l’artista.