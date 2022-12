Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbracciati festeggiano l'Argentina campione del mondo con il resto della famiglia: guarda

Il conduttore, in tensione fino alla fine, festeggia insieme a tutti Rodriguez

La 38enne sale a cavalcioni sul 33enne: abbracci e baci, la felicità è incontenibile

Stefano De Martino, tifoso del Napoli doc, impazzisce di gioia con Belen e tutto il clan dei Rodriguez. L’Argentina campione del mondo lo fa esplodere di felicità. Il conduttore 33enne si trasforma in un vero ultrà insieme alla moglie e al resto della famiglia della showgirl sudamericana. L’ex volto di Amici e la 38enne, in ricordo di Maradona, osservano Leo Messi alzare la coppa al cielo e esultano come non mai: abbracciati festeggiano, sempre più unita.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbracciati festeggiano l'Argentina campione del mondo con il resto della famiglia

La tensione è alta fino alla fine. Lo scontro tra Argentina e Francia, nella finalissima, si decide ai rigori. La squadra di Messi trionfa contro quella di Mbappè per 4-2. Belen urla, sale a cavalcioni sul marito, si stringe a lui come un piccolo panda, sorride, lo bacia più volte. Insieme alla coppia ci sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, appena tornati dalla montagna, Jeremias Rodriguez e Deborah Togni. A guardare il match anche Santiago, il primogenito della showgirl e dell’ex ballerino, e Luna Marì, che la Rodriguez ha avuto da Antonino Spinalbese un anno e mezzo fa.

La tensione in casa Rodriguez è altissima

Il 33enne e gli altri sono in fibrillazione fino all'ultimo rigore

Stefano è un tifoso impazzito. Belen dedica la vittoria a Maradona. "Okay, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego!, dovevi vederla anche questa partita, ma credo tu l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo! Vamos Argentina!”, scrive sul social dove condivide il video in cui mostra i festeggiamenti in famiglia.

Poi c'è la gioia, una felicità incontrollabile

Belen corre dal suo Stefano: i due sono innamoratissimi

L’esaltazione per un momento che ricorderanno a lungo è incontrollabile. I Rodriguez celebrano l’Argentina, De Martino fa lo stesso. Innamorato, per la prima volta in un filmato, si lascia andare con Belen: sono in perfetta armonia dopo la seconda reunion. Stefano, che si diceva avesse lasciato la 38enne a causa anche di una famiglia, quella di lei, si troppo presente nella sua vita, pare invece ormai perfettamente integrato insieme ai cognati. E’ tutto meraviglioso.