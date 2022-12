Morto a 87 anni Lando Buzzanca, la compagna: ''L’hanno assassinato''

Si è spento a Roma il famoso attore cinematografico e televisivo

Il figlio Massimiliano lo ha ricordato con tenere parole

La compagna Francesca invece ha lanciato un’accusa pesantissima

Lando Buzzanca è morto. L’attore aveva 87 anni. Si è spento da poche a Roma, all’hospice Medical Group-Gmc dell'università Cattolica, dove era arrivato pochi giorni fa dopo le dimissioni dal policlinico Gemelli. Al Gemelli invece era stato ricoverato dopo la caduta nell’Rsa in cui viveva dallo scorso anno. La compagna Franceca Della Valle, coinvolta da anni in un’aspra battaglia legale con i figli di Buzzanca, ha lanciato un’accusa pensatissima. Ha addirittura affermato, come riporta Il Corriere della Sera, che Lando sarebbe stato ucciso. Secondo il quotidiano milanese avrebbe detto: “Sono disperata. Non so nulla non so la verità, lo hanno assassinato”.

Massimiliano Buzzanca, figlio dell’attore, come si legge sempre sul Corriere, ha invece ringraziato il genitore per il modo in cui ha cresciuto lui e il fratello Mario. Ha detto: “È stato un padre parecchio rognoso. Ci ha fatto trottare ma ci ha cresciuto bene, con i sani principi di una volta”.

Buzzanca con la compagna Francesca Della Valle

Poi, lanciando secondo qualcuno una frecciatina a Francesca Della Valle, ha aggiunto: “Come marito, è rimasto sempre innamorato della propria moglie Lucia (morta 12 anni fa, ndr). Finché i suoi ricordi erano nitidi, erano rivolti a lei. È stato il suo faro verso la retta via”.