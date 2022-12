Sonia Bruganelli mostra la minibag da 40mila euro in tv e rivela come ha convinto Bonolis a comprargliela

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha portato l’accessorio a Cinecittà

Poi ha spiegato cosa ha detto al marito per convincerlo a fare l’acquisto

Sonia Bruganelli durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, andata in onda sabato 17 dicembre, si è presentata in studio con una minibag di Hermes dal valore esorbitante. L’opinionista del reality ha mostrato alle telecamere la sua Kelly da 20 centimetri color verde scuro con una stampa cocco. Un oggetto di culto per le fashioniste di tutto il mondo. Per avere questa borsa però, oltre ad un sostanzioso conto in banca, è necessario possedere anche tanta pazienza: dall’ordine alla consegna ci vorrebbero circa due anni (il prezzo parte dai 30mila euro, ma in media si aggira intorno ai 40mila).

Alfonso Signorini, 58 anni, mostra la minibag Kelly di Hermes di Sonia Bruganelli, 48, in studio al GF Vip

E’ stato Signorini a puntare il fare sull’accessorio extralusso. Durante la puntata rivolgendosi alla Bruganelli ha infatti detto: “Scusate, non so se Pollacci (Alessio, regista dello show, ndr) può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio. Una minibag di Hermes, lo diciamo. La sognano tutte le donne. Come hai fatto ad averla? Sai che ci vogliono due anni di prenotazione per averla. Sembra la borsetta delle bambole”.

Sonia in studio con la mini Kelly verde scuro stampa cocco da circa 40mila euro

A questo punto la 48enne, moglie di Paolo Bonolis, ha spiegato come ha fatto a convincere la sua dolce metà ad aprire il portafoglio per acquistare la borsa (non lo dice esplicitamente, ma sembra di capire che sia stato lui a pagare). “Ho fatto una sorta di gioco con mio marito. Gli ho detto che era per le bambine e pensava che fosse un giocattolo. Non si è più ripreso”, ha affermato con un pizzico di ironia.

Non è certo la prima volta che Sonia mostra pubblicamente le sue grandi possibilità economiche e il suo stile di vita fuori dal comune. In passato è stata al centro di ardenti polemiche per aver pubblicato sui social le immagini dei suoi viaggi in aereo privato.