''Mio marito mi disse che mi avrebbe lasciato se avessi rifatto il seno'': la modella Eva Riccobono parla della sua 'Pianura Padana'

Eva Riccobono si prende la cover del settimanale F, bella e altera, elegante ed estremamente chic. Il suo fascino rimane invariato a 42 anni. “Mi vedo quasi meglio adesso che a vent’anni”, sottolinea al giornale. Per lei niente chirurgia estetica. Soprannominata Pianura Padana per il décolleté per niente prosperoso, svela: “Mio marito mi disse che mi avrebbe lasciato se avessi rifatto il seno”. Ed è contenta di non avervi fatto mettere mano.

“Vado nei negozi con mio marito e compro le stesse cose che compra lui. Mi vesto da maschio, sono spettinata, spesso struccata. Certo, se guardo le mie vecchie foto, parliamo di vent’anni fa, quando non mi piacevo e non mi godevo il momento, mi dico che non ero poi così male…”, confida Eva. E’ stata una delle top model più richiesta per molti anni, lei racconta: “Ho fatto la modella, ma non è che lo volessi. Mi ci sono trovata, e per me è stato come il servizio militare. Ho imparato a essere puntuale, a rispettare il lavoro degli altri. Si gioca tutto in 10-15 minuti che però devono essere perfetti”.

Sposata con Matteo Ceccarini, è mamma di Leo di 10 anni, e Livia, 4

Sposata con Matteo Ceccarini, deejay, produttore e sound designer con cui sta insieme da più di vent’anni, è mamma di Leo di 10 anni, e Livia, 4. “Io di figli ne avrei voluti cinque, come mia madre, e mi sono fermata a due - spiega la Riccobono - Li ho allattati e me li sono goduti. Senza una tata. Sono stata criticata perché ho messo da parte il lavoro per tre anni, ma non me ne sono pentita. E’ stato bellissimo. Penso che il mondo dei bambini sia sottovalutato”.

Il primogenito “è un nerd, ha un saldatore, gli piace montare i circuiti, ama la meccanica. Ho un elettricista che viene a casa una volta la settimana per rispondere alle domande cui né io ne Matteo sappiamo rispondere: ‘Quanti watt?’. ‘E se invertiamo i poli’". Più che altro avevo paura che si facesse male e ho trovato il modo di farlo contento”. Livia “è molto fisica, al contrario di lui. E’ nata urlando come una pazza. Le piace cantare. Ha una voce leggermente rauca, un po’ Monica Vitti. Si siede col papà e canta”.

Eva è una donna che si piace. A proposito di sé dice: “Mi vedo quasi meglio adesso che a vent’anni. Sono orgogliosa di non aver rifatto il seno. Siccome è sempre stato piccolo, mi chiamavano Pianura Padana, non è caduto. Niente chirurgia. Mi sembrerebbe di tradire il mio corpo”. E’ stato merito anche di Matteo se non ha ceduto al bisturi: “Una volta mi ha detto: ‘Se ti rifai ti lascio’. Mi è sembrata una grandissima dimostrazione di amore…”. Eva è contraria a qualsiasi cosa possa cambiarla, aggiunge: “Prima del Festival di Venezia mi sono scheggiata un dente e non ho voluto le faccette. I miei figli si chiederebbero: dov’è il sorriso di mamma?”.