Stefano Macchi smentisce la 65enne che ha detto di aver chiuso la storia con lui ad aprile scorso

I due sono stati legati 8 anni, ora il 47enne aspetta un figlio da Elisa D’Ospina

Stefano Macchi smentisce Anna Pettinelli, intervistato da Fanpage, l’ex compagno della speaker radiofonica replica alle parole della 65enne. A Gente l’ex professoressa di Amici ha detto: “Ad aprile ero stata io a chiudere la storia”. Poi gli ha dato dell’"indelicato”, per aver subito messo in cantiere un figlio con la sua nuova compagna, Elisa D’Ospina, famosa modella curvy 39enne, con cui è uscito allo scoperto solo lo scorso agosto.

L'ex di Anna Pettinelli replica alla speaker: ''Non mi ha lasciato lei: ero già fuori casa''

Il doppiatore 47enne mette le cose in chiaro e racconta un’altra versione sull’addio con la Pettinelli. “Nell’articolo sostiene che ad aprile sarebbe stata lei a chiudere la storia. Questo non è vero. La nostra storia era in crisi da tempo e il primo gennaio le ho detto che avrei trovato una sistemazione per l’insostenibilità della convivenza. La separazione è avvenuta di comune accordo. Una volta trasferito l’ho invitata più volte a vedere la mia nuova casa per capire dove e come stavo, ma non ho mai avuto il piacere. Arrivata l’estate ha saputo direttamente da me che stavo frequentando un’altra persona e che ero innamorato”, rivela Macchi.

Stefano Macchi smentisce la 65enne che ha detto di aver chiuso la storia con lui ad aprile scorso

Poi sulla cicogna in arrivo è velenoso con Anna, Stefano si sfoga: “Dai social ha saputo solo della gravidanza, della quale non si è congratulata. E dove sarebbe questa felicità per me? Devo però fare alcuni passi indietro, tornando al periodo in cui ci eravamo appena separati. Dopo alcune partecipazioni televisive da parte sua in cui venivo menzionato, le chiesi esplicitamente di non parlare più di me, direttamente e indirettamente, perché mi faceva star male. Volevo pace e serenità. Il risultato? Si legge nei giornali. E’ il periodo più bello della mia vita. Chiedo solo rispetto”.