Raoul Bova e l'ex moglie Chiara Giordano si ritrovano alla laurea del figlio Leon: foto

Raoul Bova e l’ex moglie Chiara Giordano fanno festa per il loro primogenito. I due si ‘ritrovano’ a Milano alla laurea di Alessandro Leon. Sul social l’attore 51enne e la 49enne, figlia di Annamaria Bernardini De Pace, celebrano il figlio che ha raggiunto il prestigioso traguardo. Per i due nessuna foto in coppia, però, solo da ‘separati’.

“Hai raggiunto un grande traguardo. Sono fiero di te”, scrive papà Raoul Bova. “Il regalo di Natale più bello”, gli fa eco la Giordano. I due sono pure genitori di Francesco, 21 anni.

Raoul e Chiara sorridono con Alessandro Leon, che ha sul capo la classica corona di alloro. Bova e la Giordano, dopo un divorzio piuttosto chiacchierato nove anni fa, sono andati avanti con la loro vita. Il volto di tante fiction è legato a Rocìo Munoz Morales, da cui ha avuto Alma e Luna, rispettivamente 7 e 4 anni;: la veterinaria è fidanzata col ballerino e coreografo Andrea Evangelista.

Raul tempo fa sui figli e il suo modo di essere padre aveva detto: “Con i miei figli più grandi c’è un rapporto di grande apertura e complicità, con Alma e Luna è diverso. Poi sono femmine, sono diverse. Mi piace ascoltare i miei figli, non c’è un modo di essere papà. Ognuno ha il suo carattere e mi piace avere un rapporto unico con ognuno... Ho lasciato i miei figli liberi di decidere e di vivere la propria interiorità e i propri sentimenti senza imposizioni, ho lasciato che avessero il tempo necessario per incontrare le loro sorelle, frequentarle e, piano piano, per volersi bene… Ed è accaduto”.