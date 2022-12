La venezuelana 30enne si confida con Ginevra Lamborghini, ospite nella Casa

“Mi ha usato”, sbotta. Poi tira in ballo la showgirl argentina 38enne, ex del 27enne

Oriana Marzoli al GF Vip si confida con Ginevra Lamborghini, rientrata momentaneamente nella Casa da ospite, con cui ha inaspettatamente legato. La venezuelana 30enne rivela cosa le ha detto Antonino Spinalbese sotto le coperte, quando il 27enne era in intimità con lei. Senza farsi troppi scrupoli tira in ballo anche Belen, da cui l’ex parrucchiere ha avuto una figlia, Luna Marì, nata il 12 luglio 2021. “Mi ha usato!”, sbotta.

Oriana Marzoli si sfoga: "Ecco cosa mi ha detto Antonino Spinalbese sotto le coperte". E parla di Belen

“Io non sono una donna che si fa i castelli in aria al primo bacio. Perché non sono fatta così, non mi deve dire che mi sono fatta dei film perché non è la verità. Bugiardo schifoso, perché fino a una settimana fa lui stava con me sotto le coperte dopo le puntate. Questo prima del tuo ingresso”, rivela Oriana.

La 'vippona' racconta tutto dei giorni di intimità vissuti col 27enne

La sudamericana continua: “Quindi mi infastidisce troppo sentirmi dire che sono pazza e non ho capito nulla. Mi ricordo pure le frasi che mi diceva ‘Oriana tu sei troppo, non ce la faccio a resisterti’. Mi disse pure che non mi poteva stare troppo davanti perché non riusciva a dirmi di no”.

La Marzoli è incattivita. Decide si smontare Antonino e la sua supponenza: “Adesso parlo, prima non ho mai voluto parlare, però ora mi sono rotta. Ora è tempo di dire tutta la verità. Sotto la coperta mi diceva che non poteva resistermi. Sono sempre stata una donna e non avevo aperto bocca. Adesso prova a farmi passare per una bambina di 15 anni che si è infatuata. Non è vero nulla che pensavo di essere già la sua fidanzata e moglie futura”, confida all’amica.

L'amica la sta a sentire

Poi esplode spietata: “Lui mi ha usato, come Belen ha usato lui! Tiè, il karma. E il karma sarà che io non lo voglio più vedere. Sono troppo contenta. Non si fanno così le cose, non si infangano gli altri. Ha finto una discussione con me per avere un pretesto per non parlarmi. Non ce la faccio: che schifo, vomito. Dice anche che si pente? Mi pento io di essere stata con lui!”. Oriana fa capire che è definitivamente finita, anche se mai dire mai al reality.