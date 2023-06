''Sono di nuovo felice'': l'ex di Federico Fashion Style sorride beata insieme al nuovo compagno

Letizia Porcu si sente appagata con Vincent Arena, classe 1983, deejay e produttore

L'ex di Federico Fashion Style sorride beata insieme al nuovo compagno che la tiene tra le sue braccia in quello che, nella foto condivisa sul social, sembrerebbe quasi un romantico casqué. Letizia Porcu si sente appagata e grata alla vita, tutto grazie a Vincent Arena, classe 1983, deejay e produttore molto conosciuto all’estero, con cui è uscita allo scoperto da un bel po’. La 33enne, madre di Sophie Maelle, avuta da Lauri nel 2017, non potrebbe desiderare di più. “Sono di nuovo felice”, fa sapere a chi la segue.

La sua vita è cambiata e, almeno stando a quel che rivela, in meglio. Con l’hair stylist delle vip suo coetaneo, in realtà, la guerra per l’affidamento della figlia continua, come pure lo scontro per il mantenimento. Federico Fashion Style spesso nelle sue storie si lascia andare a esternazioni amare su quel che accade con la Porcu e per cui si è già recato un paio di volte in Questura. Letizia, però, non ha mai replicato via web. Sul suo profilo Instagram si lascia solo ammirare col compagno che pare averle ridato il sorriso. “l've heard a story, a girl, she once told me That I would be happy again”, scrive. Tradotto: “Ho sentito una storia, una ragazza, una volta mi disse che sarei stata di nuovo felice”.

La Porcu ha incontrato Vincent, come da lei stesso rivelato, in occasione di una prima di un film Disney a Roma lo scorso dicembre. I due hanno sette anni di differenza. Fino ad aprile scorso l’uomo non aveva ancora conosciuto la figlia della compagna. Forse qualcosa potrebbe essere cambiato, o forse no.

Letizia, stando alla sua confessione, è riuscita a venire fuori da un rapporto che non la soddisfaceva, quello con Lauri, grazie alla psicoterapia. “In passato sono stata una persona che pensava prima agli altri: venivano prima di me. Io venivo sempre per ultima. Mi veniva difficile stare su di me e così ho creato tantissimi rapporti di dipendenza. Poi, un bel giorno, ho deciso di mettermi in gioco e sono andata in terapia”, aveva fatto sapere.

La donna aveva aggiunto: “A me personalmente ha aiutato tanto averlo e mi aiuta anche oggi come donna, mamma, figlia. Mi fa capire meglio tante cose. Sono soprattutto arrivata alla conclusione che in primis amo me stessa e sono certa che nella mia vita voglio e merito di essere felice”.