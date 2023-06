La figlia di Morgan e Asia Argento festeggia il compleanno con la fidanzata, papà, la sorellastra e Fedez dietro le quinte di X Factor: foto

La figlia di Morgan e Asia Argento festeggia il compleanno con la fidanzata, papà, la sorellastra e Fedez dietro le quinte di X Factor

La primogenita saluta affettuosamente Fedez, che conosce già

Morgan torna protagonista a X Factor da giudice e durante le audition del talent di Sky, già partite, dietro le quinte porta i suoi affetti più cari. Anna Lou, la figlia di Marco Castoldi e Asia Argento festeggia il compleanno con la fidanzata, papà, la sorellastra e Fedez tra una pausa e l’altra dello show. Spegne le candeline per i 22 anni, che ha compiuto ieri, 20 giugno.

Impegnato con il programma, in fase di registrazione (la diretta tv partirà solo a ottobre, nella fase finale, come è sempre stato), Morgan non ha potuto celebrare il compleanno di Anna Lou con l’ex 47enne a casa, così taglia la torta insieme a lei e tutti gli altri presenti in camerino. Mentre lo fa, tiene la terzogenita Maria Eco, 3 anni, sulle ginocchia, avuta da Alessandra Cataldo. All’appello manca la secondogenita Lara, 9 anni, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli.

L'artista 50enne si prende cura di Maria Eco, l'ultimogenita di 3 anni

Ci sono anche Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini, gli altri giudici di XF. Federico stringe la mano ad Anna Lou, che conosce già da tempo. Dora, la fidanzata della 22enne rimane discreta un po’ in disparte.

Anna Lou e Dora convivono vicino Roma

Fedez e Ambra Angiolini celebrano il gran giorno con tutti loro

Anna Lou è molto innamorata della sua dolce metà. A Fanpage recentemente ha detto: “Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l'adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l'Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i 'diversi' ad andare altrove”. Le due convivono in un piccolo borgo vicino Roma.