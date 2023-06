Eros Ramazzotti e la nuova fidanzata Dalila Gelsomino inseparabili: insieme nel loro Messico, foto

Il cantante 59enne le fa una dedica appassionata che parla d’amore

La 34enne e l’artista si sono conosciuti proprio lì, dove lei, milanese doc, si è trasferita

Eros Ramazzotti è pazzo della sua nuova fidanzata Dalila Gelsomino. I due sono inseparabili. In questi giorni si trovano nel ‘loro’ Messico, nelle storie postano alcune foto che li ritraggono ‘vicini, vicini’. Il cantante 59enne fa una dedica appassionata alla 34enne. "La vida es hermosa como tu”, scrive in spagnolo, ovvero "La vita è bella come te”.

Eros Ramazzotti e la nuova fidanzata Dalila Gelsomino inseparabili: insieme nel loro Messico

Eros e Dalila si sono conosciuti proprio in Messico, dove lei, nata a Milano, si è trasferita nel 2016. L’ex modella e organizzatrice di eventi lavora nel settore immobiliare. Ramazzotti, il 30 marzo scorso diventato nonno di Cesare, il figlio avuto dalla sua primogenita Aurora, ama questo Paese. A febbraio, intervistato dal Corriere della Sera, aveva detto: “Sono più legati alla natura, hanno un rispetto per il prossimo diverso dal nostro, e tutto è più vero e positivo. Andrò a giugno e poi a settembre”. La prima foto di coppia è stata scattata proprio lì il 28 ottobre scorso: l’artista ha festeggiato il suo compleanno in un locale a Cancun insieme alla fidanzata.

In Sud America Eros e Dalila stanno d’incanto, tra mare, natura incontaminata e spiagge. Scoprono luoghi incredibili, come quello dove sono stati circa una settimana fa. Sempre in coppia sono andati ad Azulik Uh May, a Tulum, ad ammirare il centro dedicato all'arte fondato dall'imprenditore sociale Roth (Eduardo Neira). L’uomo ha già ha costruito il resort eco-friendly Azulik Tulum e l'Ik Lab Tulum una galleria d’arte. E’ amico della coppia.

Ramazzotti, Raffaela Maria, 11 anni, e Gabrio Tullio, 8, i due bimbi avuti dalla sua seconda ex moglie Marica Pellegrinelli, è in pausa col suo tour mondiale e si rilassa con la donna che lo ha ammaliato e gli ha dato una nuova stabilità sentimentale.