''L'unica tuba che ho non funziona bene, ho paura'': Guenda Goria e la drammatica confessione sulla possibilità di avere figli

Guenda rivela tutto in un post: “Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”.

La Goria ha sempre parlato del suo stato di salute apertamente. Affetta da endometriosi, è stata operata per la prima volta a settembre 2021. A luglio dello scorso anno è finita nuovamente in ospedale a causa di una gravidanza extrauterina. I medici hanno deciso di rimuoverle una tuba. “L'operazione è andata bene. Mi hanno tolto una tuba... Dicono che non si poteva tenere più, purtroppo - aveva raccontato ai follower - Non mi sono accorta di nulla, quando sono uscita ho fatto ridere Mirko perché gli ho detto che avevo paura dell'operazione e lui mi ha detto che invece ero stata già operata. Psicologicamente mi sento bene. Siamo forti, mi piace ironizzare anche nei momenti di difficoltà”. Per colpa dell’accaduto lei e Gancitano avevano deciso di rimandare persino le nozze: Guenda voleva rimettersi e cercare di superare il problema.

Ora, a distanza di quasi 365 giorni dall’intervento è arrivata la terribile notizia: per diventare madre Guenda dovrà affrontate un percorso di fecondazione assistita ma è molto spaventata.