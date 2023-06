Enzo è talmente ammaliato dalla figlia che per alcuni con le parole esagera

Chiara Nasti sposa fa commuovere fino alle lacrime l’orgoglioso papà, Enzo, che l’ha accompagnata, tenendola al braccio, all’altare, dove l’attendeva il futuro marito, Mattia Zaccagni. I due si sono sposati ieri, 20 giugno a Roma. Il rito religioso è stato celebrato presso la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli. Il ricevimento è andato in scena nella splendida Villa Miani. Poche ore dopo il sì, al risveglio, il padre dell’influencer 25enne si lascia andare e fa una dedica alla figlia che fa discutere: c’è chi come al solito storce il naso definendola esagerata.

''Ho visto la Madonna per la prima volta'': Chiara Nasti sposa, la dedica del padre fa discutere

Enzo Nasti pubblica una foto in cui, sognante, emozionato, guarda negli occhi la figlia, tenendole il volto tra le mani. Chiara, che lui ha avuto il 22 gennaio del 1998 a Materdei, rione di Napoli, dalla moglie Gabriella Argento, è meravigliosa con indosso l’abito bianco, poco prima di dirigersi verso la chiesa. “Ieri ho visto la MADONNA per la prima volta. Principessa mia grazie di avermi fatto vivere questo giorno”, scrive a commento dello scatto.

I commenti dei romantici si sprecano, c’è chi fa i complimenti, mette ‘like’ e aggiunge cuori rossi. C’è anche qualcuno, però, che trova inappropriato e inopportuno tirare in ballo la “Madonna” per decantare la bellezza della ragazza, spesso attaccata sul web per alcune sue esternazioni ritenute fuori luogo. Chiara fa sempre discutere e non mette mai tutti d’accordo. In tanti pensano anche che ecceda nell’ostentare il lusso in cui vive e di cui si circonda perennemente.